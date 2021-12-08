В Перми после школы пропала 7-летняя девочка

Злата пропала днем 8 декабря. Фото: архив "КП"

В Перми 8 декабря в Свердловском районе пропала 7-летняя Злата Митителу. На ее поиски вышли полицейские и волонтеры. Мама девочки сообщила, что Злата учится в первую смену, после занятий она зашла в гости, а потом сказала, что пойдет домой.

- Поиски продолжаются, дочка пока не найдена, - сказала Роксана Митителу. – У нее не было с собой телефона, поэтому мы не можем отследить, где она находится.

Волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой сообщают, что нужна помощь добровольцев. В ближайший час с 20.30 до 21.00 будет сбор по адресу Серебрянский проезд, 9. Одеваться по погоде.

Поиски остановлены, девочка найдена.