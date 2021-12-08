«Винит себя, что не уберегла». В Пермском крае семье, где в пожаре погибли двое детей, нужна помощь

В огне в частном доме погибли двое мальчиков. Фото: семейный архив.

В многодетной семье из Оханского района в ночь на 8 декабря случилась горе – произошел пожар в их доме. Трагедия случилось под утро, когда все спали. В доме была мама и трое ее сыновей 14, 12 лет и младший – 2 года и 10 месяцев.

- Наталья выскочила из горящего дома с младшим сыном на руках и передала его соседям, - говорит Дмитрий, однокурсник женщины. – Огонь мгновенно охватил дом, не знаю точно, какая отделка у них была, но пожар, видимо, случился по типу «Хромой лошади». Мальчиков спасти не удалось. Наталья получила ожоги, но ее жизни ничего не угрожает, у младшего сына состояние удовлетворительное. Он сейчас с Родителями Натальи, сама она находится в больнице. Винит себя в случившемся, считает, что во всем виновата, у нее мысли нехорошие, не знает, как дальше жить. Мы ее поддерживаем, я сказал, что есть младший сын, ради которого нужно жить.

Главы семьи во время пожара дома не было, он работает вахтовым методом в Сибири. Сама Наталья - психолог в детском саду.

- Семья самая положительная, жили они в достатке, Наташа отзывчивый человек, знаю ее давно, - говорит Дмитрий. - Конечно, им сейчас очень тяжело, на улице, они не останутся, родители помогут, сестра и все мы. Самое страшное – родителям хоронить своих детей и им придется это сделать.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело. Фото: предоставлено ведомством.

- По факту гибели двоих детей во время пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.В МЧС по Пермскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 5.17 утра. Когда огнеборцы приехали на место, двухэтажный дом был объят огнем. Площадь пожара составила 54 квадратных метра.

Друзья и сестра Натальи организовали для пострадавшей семьи сбор, перечислить средства можно по номеру телефона +79223661041 – Елена Викторовна Ш., - сестра Натальи.

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