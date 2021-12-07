Коронавирус в Перми, последние новости на 8 декабря 2021 года: в краевой столице выявили 346 заражений

Фото: permkrai.ru

В Прикамье за прошедшие сутки выявили 687 новых заражений COVID-19. Проведено еще 2 496 ПЦР-тестов. По данным краевого Роспотребнадзора, в ковидных отделениях в тяжелом состоянии остаются 266 пациентов. А 115 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число подтвержденных случаев коронавирусом с начала пандемии в Прикамье - 145 613. Скончались за минувший день - 26 пациентов с инфекцией, всего - 7 008 человек.

Всего в регионе вирус выявили в 38 муниципалитетах региона. 346 заражений из Перми. 78 – в Чайковском. 27 – в Краснокамске. В Лысьве коронавирус выявили у 25 жителей. 22 зараженных в Пермском районе.

В Чусовском городском округе заболевание нашли у 18 человек. В Соликамском городском округе – у 17. В Нытвенском городском округе – у 14. По 12 заражений обнаружили в Березниках, Кунгуре, Добрянском и Осинском городских округах.

Фото: permkrai.ru

В Кишертском и Куединском муниципальных округах зафиксировано по 8 заболевших коронавирусом прикамцев. В Гайнском муниципальном округе и Чернушинском городском округе - по 7 случаев.

По 6 заражений в Горнозаводском городском округе, Кунгурском районе, Бардымском и Кудымкарском муниципальных округах. В Александровском муниципальном районе вирус подтвердился у 5 человек, в Октябрьском городском округе – у 4.

По 3 зараженных в Губахе, Ординском муниципальном округе и Суксунском городском округе. По 2 зафиксировано в ЗАТО Звездный, Кудымкаре, Еловском и Частинском муниципальных округах, Ильинском, Оханском и Чердынском городских округах.

Интересный случай рассказали в суде. Так, в краевой столице за самовольный уход и медицинского стационара оштрафовали местного жителя, зараженного коронавирусом. В декабре 2020 года мужчина сбежал из стационара Клинического фтизиопульмонологического медицинского центра для больных коронавирусом. При этом имел положительный результат теста на COVID-19. Такой побег обошелся ему в 15 тыс. руб.