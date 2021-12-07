Надо ли говорить детям, что Деда Мороза не существует?

Психологи уверены, что вера в деда Мороза воспитывает в детях оптимизм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В волшебство новогодней ночи хочется верить всем. Особенно малышам. Они пишут письма Деду Морозу и ждут, что добрый волшебник принесет им подарки. И какое же разочарование, если вдруг выясняется, что Дед Мороз на самом деле – переодетая воспитательница или пьяненький актер, уже обошедший с поздравлениями несколько квартир.

Надо ли развенчивать чудеса, и в каком возрасте это лучше делать, обсуждаем с психологом и педагогом.

«До школы пусть верит в сказку»

«Нам воспитательница в садике сказала, что Деда Мороза не бывает, а подарки покупают родители», - чуть не плакала 5-летняя девочка, вернувшаяся из детского сада.

В ответ на возмущение мамы малышки воспитательница только пренебрежительно скривила губы: «Вы что, до школы собираетесь ее этими сказками кормить? Взрослая уже, пора знать, откуда подарки берутся».

- Воспитательница однозначно не права, - считает эксперт Национальной родительской ассоциации, кандидат педагогических наук Ольга Тверская. - Надо верить в чудеса, мы все этим живем. И ребенок к осознанию того, что Деда Мороза нет, должен прийти самостоятельно. А не то, что на него - раз! - и высыпали всю правду, разуверив в сказке. Вот когда он начнет задавать вопросы, тогда с ним можно садиться и разговаривать, объяснять, кто такой Дед Мороз.

- Обычно понимание того, что Деда Мороза не существует, приходит к детям само собой, исподволь, - продолжает психолог Мария Шапошникова. – Конечно, кому-то старшие ребята объяснили, кто-то сам услышал. Но это происходит постепенно. Обычно до 3-5 лет малыш охотно верит в Деда Мороза и не надо разрушать эту сказку. Те, кто постарше, уже начинают размышлять, сопоставляют, что в детсад приходил один старичок с бородой, на театральном представлении под елочкой был другой, а в фильме – третий. Кто-то дольше верит в чудеса, кто-то - более земной, быстрее разуверивается. Обычно чем более развито у ребенка мышление, тем быстрее происходит сопоставление этих факторов. Но к школе уже каждый понимает, что Дед Мороз - это сказка. А до этого времени пусть верит в нее.

А если ребенок сам узнал?

«Когда я был маленьким, к нам домой пришел Дед Мороз, но когда он наклонился ко мне, я нечаянно дернул его за бороду. Та оборвалась, и оказалось, что Дедом Морозом была наша соседка. Вот реву-то было от разочарования», - вспоминал один знакомый.

И взрослые ждут подарки от Деда Мороза Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что делать, если ребенок вдруг разоблачил новогоднего волшебника? Не торопитесь сразу же подтверждать, что он не существует. Например, можно сказать, что настоящий Дед Мороз приносит подарки только ночью, под самый Новый год. И он не успевает лично обойти всех детей. Но у него есть многочисленные помощники.

- Ребенку можно сказать: «Вот, смотри, Дедушка Мороз и к Пете должен прийти, и к Ване. Но он один, разорваться не сможет. У него есть помощники, которые ему помогают творить чудеса и делать добрые дела», - объясняет Ольга Тверская. – И надо говорить, что мы тоже можем помочь Деду Морозу, ведь мы можем дарить подарки и радовать друг друга.

Дети проходят переходный период от веры в то, что приходит настоящий Дед Мороз, до удивления «ой, он не настоящий», и только потом понимают, что это только игра. Но игра – это тоже очень важно, считают психологи.

- Мы играем с детьми, создавая новогодний ритуал, - говорит Мария Шапошникова. - И они, даже зная, что нет деда мороза, все равно играют в сказку. Если ведем ребенка в театр, на елку, он охотно подыгрывает, что вокруг елочки бегают Волк и Заяц. Мы создаем для него сказку, играем в «как будто», понарошку.

Письмо деду Морозу

Психологи уверены, что вера в деда Мороза воспитывает в детях оптимизм, чувство уверенности в себе, в надежности этого мира. И эту веру надо поддерживать и культивировать. Чем дольше ребенок будет считать окружающий его мир волшебным, добрым и безопасным, ощущать, что его любят, тем больше вероятность, что к моменту взросления у него не будет проблем с психикой.

И хотя некоторые эксперты высказывают опасения, как бы затянувшееся детство не привело к инфантилизму, не надо забывать, что даже взрослые порой пишут письма Деду Морозу и загадывают желания.

- Его ждут и в него верят, потому что он творит некие чудеса. И чтобы подольше у детей сохранялась вера в сказку, надо создавать свои семейные новогодние ритуалы: написать вместе с ребенком письмо Деду Морозу или съездить в Великий Устюг, в его резиденцию, или загадать желание, а потом сжечь бумажку, на которой оно написано, - даже на этом уровне поддерживается вера в чудеса, - считает Ольга Тверская. - Новый год - самый семейный праздник, который связан с воспоминаниями детства, запахом елки, новогодними игрушками и с традициями, которые в каждой семье поддерживаются по-своему. Кто-то каждый год 31 декабря в баню ходит, а несколько моих знакомых семей, к примеру, уже много лет в Новый год играют в футбол с детьми. Дети уже выросли, а традиция осталась.

«Я просил айфон, а получил коньки»

Для маленького ребенка, пожалуй, главное чудо – это подарок, оказавшийся вдруг под елочкой. И малыш, который каждый год с восторгом обнаруживает там именно ту игрушку, которую он просил у Деда Мороза, конечно, дольше будет верить в чудеса.

При этом не надо использовать новогоднего волшебника в качестве пугала: «Будешь плохо себя вести – Дед Мороз тебе подарки не принесет!». Не надо, чтобы он ассоциировался с чем-то негативным. Наоборот, надо всячески поддерживать идею, что Дед Мороз приходит ко всем, к каждой девочке и каждому мальчику.

Но зачастую ребенок загадывает на Новый год слишком дорогие подарки, которые не уложатся в семейный бюджет, а потом горько разочаровывается: «Я просил айфон, а получил коньки». Чтобы малыш не чувствовал себя обделенным, надо заранее обсудить с ним, что именно он напишет Деду Морозу. А также - объяснить причину, почему тот не сможет выполнить его желание. Например, потому что подарков должно хватить на всех детей в мире, и даже добрый волшебник не в состоянии подарить каждому по айфону.