В Прикамье открылись новогодние ярмарки

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Верная примета приближения Нового года – в Прикамье зашумели праздничные ярмарки.

Они важны как для фермеров, так и для жителей Пермского края. Местные производители спешат порадовать прикамцев мясными и рыбными деликатесами к праздничному застолью, сувенирами, изготовленными уральскими мастерами. На ярмарках будут работать и елочные базары.

В краевом центре в декабре и январе пройдут 9 новогодних и рождественских ярмарок. На 6 площадках установят шатры, украшенные новогодними гирляндами и елочными ветками. Посетители смогут продегустировать новые виды продукции местных фермеров.

Уже открылись и будут работать до 10 декабря две ярмарки в Кировском районе – на улице Ласьвинской, 18 и на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Липатова.

С 15 до 19 декабря можно будет посетить ярмарочные шатры в Свердловском районе на Комсомольском проспекте, 91/2 и в Мотовилихе на улице Уинской, 10.

С 22 до 26 декабря пермяков ждут на Парковом проспекте, 66 в Дзержинском районе.

С 27 до 30 декабря можно посетить ярмарки в Мотовилихинском районе на Уинской, 10 и в Индустриальном районе на улице Мира, 39.

Рождественские ярмарки пройдут с 4 до 7 января на двух площадках: в Индустриальном районе на улице Мира, 39 и в Кировском районе на Ласьвинской, 18.

В этом году в Прикамье запланировано более 1тысячи 600 ярмарочных дней. Из них 583 пройдут на площадках столицы Прикамья. Это на 304 дня больше, чем в прошлом году.

По словам губернатора Пермского края, ярмарочные мероприятия –эффективный механизм поддержки местных производителей.

- Ярмарки помогают фермерам со сбытом продукции, и позволяют жителям региона приобрести свежую, натуральную продукцию по адекватным ценам, - отметил Дмитрий Махонин. - Важно, что ярмарки проводятся не только в краевой столице, но и в территориях Прикамья, как на постоянно действующих рынках, так и в рамках различных мероприятий. Муниципалитетам нужно уделить больше внимания информированию фермеров и жителей региона о возможности поучаствовать в ярмарках.