Эпидемия гриппа придет в Пермский край после новогодних праздников

Как поведет себя грипп в этом году и сколько будет волн болезни, спрогнозировать пока сложно. Фото: Олег ЗОЛОТО

На минувшей неделе ОРВИ и грипп отправили на больничный 29 тысяч жителей Пермского края. Болеют сейчас в основном взрослые и школьники. На карантин пришлось закрыть 766 классов из 143 школ, где заболели больше 20 процентов детей.

Вирусы гриппа и ковида борются за место под солнцем

- Среди заболевших циркулируют различные респираторные вирусы: рино, аденовирусы, респираторно-синцитиальная инфекция и вирусы гриппа АH3N2, - рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт. - Напомню, в прошлом году гриппа у нас не было совсем, из-за конкуренции с коронавирусом. Зато в текущем эпидемическом сезоне циркуляция вируса гриппа была отмечена уже в начале ноября, а за неделю с 22 по 28 ноября, гриппом заболели 15 жителей Перми и Березников. В основном, это дети.

Совместная циркуляция вируса гриппа и вируса SARS-CoV-2 вызывает особую настороженность у эпидемиологов. Ведь так называемая микст-инфекция опасна тяжелым течением болезни.

- Пока ситуация складывается неординарная: заболеваемость ОРВИ растет, а роста заболеваемости COVID-19 мы не наблюдаем, его доля, наоборот, несколько снизилась, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. - А вот изгнанный в прошлом году грипп, наоборот, начинает проявлять видимую агрессию. Ранее, в доковидный период, в начале декабря мы регистрировали лишь единичные случаи гриппа, а в этом году наблюдается его ранняя активность. Учитывая, что сейчас происходит одновременная циркуляция вирусов гриппа и SARS-CoV-2, могут поменяться известные ранее закономерности.Оба вируса борются за свое место под солнцем, и было бы хорошо, чтобы грипп эту борьбу выиграл.

Вакцинировалась лишь четверть жителей Прикамья

Эпидемиологи считают, что подъем заболеваемости гриппом в этом году будет высоким. И в связи с этим появляется еще одна причина для беспокойства :в прошлом году сделали себе прививки от гриппа миллион 400 тысяч жителей Прикамья (53 процента всего населения региона, - Ред.), а в этом году - лишь 600 тысяч человек, 360 тысяч из них - дети. Это составляет всего 23 процента жителей Прикамья.

- Профилактические прививки от гриппа сделать еще не поздно и сейчас, вакцина есть, - отметила Наталья Вольдшмидт. - Вакцинация проводится в поликлиниках, мобильных комплексах, на предприятиях, в школах и детских садах. Иммунитет вырабатывается через две недели после прививки. Четкое начало сроков эпидемии гриппа - из-за сочетанной циркуляции вирусов - сейчас спрогнозировать сложно, но, как правило, начало выраженного эпидемического подъема заболеваемости стоит ожидать после новогодних праздников.

Обычно грипп приходит к нам в две волны: первый подъем случается осенью, второй - в весенний период. Как будет протекать эпидемия в этом сезоне, пока сказать не могут даже специалисты.

- Вакцинопрофилактика, которую мы проводим, повлияла на заболеваемость, ее уровень существенно упал за последние годы, поэтому вторая мартовская волна бывает не столь сильной, а иногда и совсем ломается, - объясняет Ирина Фельдблюм. - Но как поведет себя грипп в этом году и сколько будет волн болезни, спрогнозировать пока сложно.