«У меня было полсекунды, чтобы принять решение». В Прикамье пассажиры автобуса, попавшего в ДТП, благодарят водителя за спасение жизней

Водитель намеренно направил этот автобус в кювет. Фото: группа ВК "Подслушано Горнозаводск".

Эта авария случилась между Горнозаводском и Всехсвятской. Рейсовый автобус, который вез пассажиров из Перми, на полном ходу вылетел в кювет. Водителю чудом удалось уберечь машину от перевертыша и тем самым спасти людей.

Спасенные пассажиры и их родные теперь благодарят опытного шофера в соцсетях.

- В этом автобусе ехала моя дочь, - пишет на странице ВКонтакте «Подслушано Горнозаводск» местная жительница. - Выражаю огромную благодарность водителю автобуса. Несмотря на то, что сам от удара пострадал, он не растерялся, не допустил опрокидывания автобуса. Страшно подумать, что могло бы произойти в противном случае. Мы благодарны вам за профессионализм, за спасенные жизни!

- Спасибо водителю, много жизней спас! – пишет один из пассажиров.

- Потом были и слезы, и руки дрожали, и все равно было счастье – что все обошлось благополучно! – выражает признательность еще одна спасенная пассажирка.

Шофер смог удержать машину от перевертыша. Фото: группа ВК "Подслушано Горнозаводск".

Сам водитель автобуса, шофер со стажем Игорь Мохнаткин, признался, что у него были считанные мгновения, чтобы принять правильное решение. Пытаясь избежать лобового столкновения с большегрузом, он намеренно направил машину в кювет.

- Я увидел, что встречный КамАЗ заносит, у меня было полсекунды, чтобы принять решение, и три варианта: либо - лобовое столкновение, после которого снесло бы полавтобуса, либо положить машину набок, или же съехать в кювет, - говорит он. - Я выбрал последний вариант, что впоследствии оказалось правильным. За сорок лет стажа впервые оказался в такой ситуации, сделал все, что мог. Всех эвакуировали, без паники усадили в проходящий транспорт, никто не отказал в помощи, и всех довезли до города. Всем неравнодушным спасибо.

Попавший в ДТП автобус принадлежит ИП Журавлев И.В. Его владелец Андрей Журавлев прибыл на место аварии после того, как водитель сообщил ему о происшествии.

- Отдельная ему благодарность, он прибыл оперативно, был до конца разбора ДТП и доставил меня до дома, - сообщил водитель.

Вот что рассказывает сам перевозчик.

- В районе реки Колобовка по встречной полосе ехал КамАЗ-вездеход, перед ним двигалась легковая, - описывает свою версию событий Игорь Журавлев. - Не выдержав безопасную дистанцию, КамАЗ резко затормозил, при этом заднюю часть вездехода вынесло на встречную полосу, а там ехал автобус. Водитель просто увел машину в сторону. Удар пришёлся в левую переднюю стойку. Одному богу только известно, что могло случиться, если бы шофер вовремя не среагировал.

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