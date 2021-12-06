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Звезды6 декабря 2021 15:00

«Мы нашли такие кадры, которых еще никто никогда не видел». Пермские кинематографисты снимут девять фильмов к юбилею города

Они раскажут об истории и современности Перми
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Кадр из фильма «Семейный портрет» запечатлел вид на будущую Комсомольскую площадь.

Кадр из фильма «Семейный портрет» запечатлел вид на будущую Комсомольскую площадь.

Пермская киностудия «Новый курс» и «Пермская синематека» начали работу над новым документальным фильмом «Семейный портрет». Режиссерами фильма стали лауреат всероссийской кинопремии «Золотой Орел» Павел Печенкин и автор документальных фильмов для телеканала «Россия - Культура» Валерий Тимощенко.

Хроника 1918 года

- Это семейный портрет города, в котором мы живем, - рассказал «Комсомолке» Павел Печенкин. - В него войдут кадры кинохроники, которую в разные годы сняли профессиональные операторы и любители. Впервые Пермь была запечатлена на кадрах документальной кинохроники в 1918 году. На них можно увидеть, как член Реввоенсовета Григорий Зиновьев на митинге принимает парад Пермского гарнизона. А в 1925 году было снято, как на железнодорожном вокзале пермяки встречают делегацию немецких рабочих из Коминтерна. Киножурнал «Советский Урал» в свое время снимал различные сюжеты, так или иначе показывающие историю Перми. И мы опираемся на кадры этой кинохроники. Съемок было мало, Пермь все-таки был закрытый город, но мы раскопали архивы, нашли такие съемки,которые еще никто никогда не видел. В частности, нам удалось отыскать уникальные кадры с директором моторного завода Анатолием Солдатовым.

Кадры кинохроники запечатлели грандиозные стройки в Перми, работу металлургических заводов. Зрители увидят, как начинали строить Комсомольский проспект.

В картину войдут редкие съемки из истории пермского балета, к примеру, выступление учащихся хореографического училища в 1958 году на Всесоюзном балетном конкурсе. Среди конкурсантов - известный солист пермского балета Лев Асауляк. Много кадров, рассказывающих о легендарном балетном педагоге Людмиле Сахаровой.

Судьба трех «миллионеров»

Одна из историй фильма посвящена немаловажной дате жизни Перми - 20 мая 1979 года специальная комиссия приняла решение присвоить титул миллионного жителя города трем младенцам, родившимся почти одновременно, - Алеше Алалыкину, Васе Маланухину и Любе Пономаревой.

Сейчас пермским «миллионерам» уже по 42 года. Василий Маланухин и Алексей Алалыкин по-прежнему живут в Перми, а вот Любовь - у нее сейчас другая фамилия - несколько лет назад переехала в поселок Юг Пермского района. Она работает на комбинате молочных продуктов, растит двух дочек.

Василий теперь менеджер по подбору персонала, готовит кадры для промышленных предприятий России. Он счастливый отец трех сыновей: старшему Елисею - 14 лет, Арсению - девять, а младшему Луке - 4 года. Алексей работает сварщиком на одном из предприятий города.

Премьера документального фильма «Семейный портрет» состоится осенью 2023 года.

Город М., которого нет на карте

Всего к юбилею Перми кинематографисты планируют снять девять фильмов. Кроме «Семейного портрета», ведется работа над документальным 5-серийным фильмом «Пермь. Зеленые острова природы», рассказывающем о диких животных, населяющих леса, парки и водоемы Перми.

Соавтором фильма стал научный сотрудник заповедника «Басеги» Виктор Семенов. Вместе с ним съемочная группа на протяжении целого года вела съемки в разных локациях: в районах сплошной застройки, в лесах, парках, на городских малых реках, прудах и на Каме.

- В результате был собран огромный многочасовой материал кинозарисовок, снятых в разные времена года. Из этого материала к концу 2022 года планируется смонтировать итоговый фильм, состоящий из пяти серий продолжительностью до 20 минут каждая, - рассказывает Виктор Семенов.

Еще один фильм, приуроченный к 300-летию Перми, - «Дом ученых». Он расскажет историю известного здания на Комсомольском проспекте: как его строили, кто там жил.

Режиссер Ольга Аверкиева свою картину «Женское лицо» посвятила современным женщинам, которые занимаются благотворительностью.

Алексей Романов, принимавший участие в Каннском фестивале с короткометражкой «Полено», снимает уже полнометражный игровой фильм «Доставщик счастливой пиццы».

Режиссер Борис Караджев, профессор ВГИКА, лауреат премии «Лавр», создает картину «Воспоминание о городе М.».

- Город М. - это город Молотов, - рассказывает Павел Печенкин. - Сегодня города c таким названием нет на географической карте нашей страны. А Борис Караджев, который родился в Кагановическом районе города Молотова, описывает город, который номинально просуществовал всего 17 лет. Но эти годы вместили в себя эпохальные события: войну с фашизмом, массовую эвакуацию и реэвакуацию людей и предприятий, праздник Победы, трудности послевоенного восстановления, очередную волну репрессий, смерть Сталина, ХХ съезд и первые признаки оттепели…

Еще две ленты - «Частные хроники. Пермь» и «Пермь как фильм» - будут созданы на основе съемок пермских кинолюбителей 50-80-х годов ХХ века.

- Стремление зафиксировать свою жизнь свойственно человеку во все времена, начиная с рисунков на стенах пещер, заканчивая бесконечными селфи, - говорит режиссер фильма«Частные хроники. Пермь» Галина Красноборова. - К истории нашего любимого города это также имеет непосредственное отношение. Задача фильма - передать дух и движение времени через кинолюбительскую хронику, следы которой хранятся в подвалах, чердаках и под кроватями наследников людей, которые однажды взяли в руки любительские камеры.

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