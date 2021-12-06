Дождь и мороз превратили Прикамье в ледяной каток, что дальше?

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нынешняя зима, что и говорить, началась с аномальных контрастов.

- Мы еще снега практически не видели, - удивляются жители юга Прикамья.

- Да что вы, у нас уже сугробы метровой высоты! - возражают им обитатели северных районов.

Как сообщают метеорологи, Пермь оказалась в тисках между своеобразными полюсами холода и тепла. Проливной дождь, который смыл в выходные снег с городских улиц, сменился двадцатиградусным морозом, а тротуары превратились в ледяные катушки. И такие «погодные качели» будут раскачиваться и дальше.

- Вслед за морозными днями в начале недели придет оттепель со снегопадами, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - Во вторник днем в Перми будет -16 градусов, в среду уже -12, в четверг и пятницу потеплеет до -4. А в выходные нас вновь ждет похолодание - в субботу и воскресенье ожидаются двадцатиградусные морозы.

Такие «погодные качели» метеоролог объясняет тем, что мы оказались между двумя зонами - студеной и теплой. Одна зародилась в Скандинавии - в Финляндии ударила 30-градусная стужа. Жители Санкт-Петербурга ежатся от небывалых холодов. А вот южнее Прикамья, наоборот, наблюдается температура значительно теплее нормы.

По словам синоптика, именно противоборство этих двух зон приводит к погодным контрастам.

- С ним связаны температурные скачки, когда столбик термометра буквально за ночь может опуститься от нулевой отметки до -25, - отмечает Андрей Шихов. - Этим объясняется и неравномерное распределение осадков. В Губахе, например, выпало рекордное количество снега, и горнолыжный сезон прикамцы открыли уже в ноябре, а в южных территориях конец осени и начало зимы оказались бесснежными.

Дальше погода обещает быть такой же неустойчивой - с потеплением в первые дни следующей недели и похолоданием в субботу и воскресенье.

Садоводам и дачникам стоит готовиться к худшему

Погодные аномалии в начале зимы, увы, не сулят ничего хорошего дачникам и огородникам.

- Морозы пока были не сказать, чтобы экстремальные, но в отсутствии снежного покрова они могут наделать немало бед, - объясняет кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - К примеру, в Пермском районе дождь «съел» почти весь снег, и могут серьезно пострадать озимые чеснок и лук, садовая клубника, а также розы и гортензии, если они не были хорошенько укрыты на зиму.

А вот кустарниковые растения и плодовые деревья должны пережить бесснежные холода до -25 градусов без проблем.

Так что же, в будущем году останемся без ягод и любимых уральских специй?

- Если есть возможность выбраться на загородный участок, можно попробовать укрыть грядки двумя слоями нетканого материала или еловым лапником, - говорит Антон Лещев. - В противном случае лучше всего подготовиться к худшему. Запастись яровыми семенами лука и чеснока и высадить их весной. Также с приходом первого весеннего тепла нужно подкормить грядки с клубникой, чтобы быстрей начали отрастать новые побеги.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Такая погода опасна для переболевших ковидом

- На этой неделе в Пермском крае будут наблюдаться резкие перепады температуры воздуха и атмосферного давления, - говорит внештатный Главный терапевт краевого Минздрава Наталья Корягина. - Лучше в такие дни по возможности избегать тяжелой физической нагрузки. Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и для тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию. Им нужно регулярно контролировать артериальное давление и внимательно следить за самочувствием. Если давление сильно повысилось, необходимо вызвать врача.

КСТАТИ

Как сообщили в краевом Минздраве, в четверг, пятницу и субботу за медицинской помощью в «скорую» обратился 21 человек, в воскресенье, когда гололед был особенно сильным, - количество вызовов увеличилось до 36.