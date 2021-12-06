«Позвони жене и скажи, что домой я не приду - уехал на рыбалку с друзьями». Хозяин Терминатора из Кунгура научил его разговаривать по сотовому

На создание эндоскелета у изобретателя ушло 10 месяцев, а программу, которая управляет Терминатором, он писал несколько лет. Фото Александр Осипович

- Позвони жене и скажи, что домой я не приду - уехал на рыбалку с друзьями», - командует создатель Терминатора своему творению.

- Передай мужу, что он козел, - отвечает на звонок Терминатора жена изобретателя.

Многие жители Пермского края хорошо знают программиста Александра Осиповича, который создал робота, в точности похожего на Терминатора и назвал его Джоном Генри. Талантливый изобретатель с детства лелеял мечту о создании подобной машины и когда компьютерная техника позволила в домашних условиях создать подобное изобретение, мечта Александра осуществилась.

На протяжении нескольких лет программист постоянно совершенствовал своего робота, наделяя его все новыми способностями. Так Джон Генри научился распознавать предметы и их признаки, синтезировать речь человека, распознавать лица, пол и возраст. Научился стрелять из пистолета и включать сигнализацию. Может измерять температуру предметов и частей тела человека. Отвечать на вопросы по электронной почте, предоставлять информацию о времени, погоде, курсах валют. Играть на музыкальных инструментах и в шахматы - в нем заложено 1.5 миллиона всевозможных шахматных ходов.

Также программист встроил в Джона Генри модуль связи, но полноценно разговаривать с человеком до недавнего времени Терминатор не мог. Совсем недавно Александр Осипович доработал эту технологию и теперь робот умеет распознавать речь по сотовой связи.

- Это открывает большие возможности, теперь я могу давать ему указания прямо по телефону, - рассказывает программист. - Робота можно попросить позвонить кому-нибудь и вести диалог. Также он может позвонить в назначенное время и напомнить о том, что я у него заранее попросил. А в режиме охраны Джон сам звонит и спрашивает, что нужно сделать - игнорировать, напугать или «пристрелить» потенциальный источник угрозы. Но самое главное - одержана победа над урезанием частотного диапазона сотовым оператором, что ранее делало невозможным использовать распознавание речи без привлечения облачных сервисов. Теперь с помощью дополнительных электронных компонентов Джон Генри распознает речь с телефона так же хорошо, как и с обычного микрофона.

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