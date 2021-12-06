140 школ Пермского края получат современную IT-инфраструктуру

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Дистанционное обучение, на которое были вынуждены переходить школы в разгар пандемии, позволило выявить одну проблему – недостаточную оснащенность учебных заведений современной IT-инфраструктурой. Пермский край вошел в число 16 пилотных регионов, где приступили к реализации проекта по формированию IT-инфраструктуры и обеспечению безопасности образовательного процесса в школах.

Оценить, насколько эффективно идет в регионе реализация национального проекта «Цифровая экономика», в рамках региональной недели в Пермь приехал депутат Государственной Думы Антон Немкин. Вместе с министром информационного развития и связи Пермского края Петром Шиловских парламентарий посетил пермский лицей №8.

- Раньше в лицее была проводная система доступа в интернет, - рассказала директор учебного заведения Ирина Петрова. - Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» школы Пермского края оснащаются видеонаблюдением и сверхскоростным беспроводным интернет-оборудованием. А стабильный беспроводной интернет позволяет раздвинуть границы учебных кабинетов и использовать для учебы различные платформы.

- Уже сегодня в рамках национального проекта осуществляется поставка в учебные заведения систем видеонаблюдения и доступа в интернет, - заметил депутат Государственной Думы РФ Антон Немкин. - Но главное – это соблюсти баланс между развитием инфраструктуры и учетом мнения жителей всех возрастов – от школьников до учителей старшего возраста. Ведь в приоритете – комфортная и качественная жизнь, которую без современных технологий сложнее организовать. Мы будем продолжать подобную практику: выезжать непосредственно на места, и своими глазами смотреть, как идет развитие.

Как ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, оснащение школ новым оборудование даст ученикам равный доступ к образованию вне зависимости от места их проживания.

- На сегодня 920 школ в Пермском крае обследуется на предмет соответствия IT-инфраструктуры, - рассказал министр Петр Шиловский. – 28 процентов мы должны модернизироватьв этом году. Помимо этого, уже проделана большая работа по подключению учебных заведений к интернету.

Всего в 2021 году IT-инфраструктурой в рамках национального проекта будут обеспечены 140 школ Пермского края в 257 зданиях. Работы проводит Пермский филиал ПАО «Ростелеком».

- Сейчас идет самая активная часть проекта — установка видеонаблюдения, - отметил директор Пермского филиала компании ПАО «Ростелеком» Петр Козловский. - В тестовом режиме мы уже подключили в школах Прикамья 140 камер. Для создания единой цифровой среды в образовательных учреждениях региона будут установлены видеорегистраторы, IP-камеры, телекоммуникационные шкафы, контроллеры Wi-Fi и видеорегистраторы.