«Врачи не исключают рецидив»: Пятилетний малыш из Перми отважно борется с тяжелым заболеванием

Ярослав отважно лечится почти с самого рождения. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Медицинская карта пятилетнего Ярослава Семакина из Перми больше похоже на огромный томик с выписками и результатами анализов. Об отважном парнишке «Комсомолка» писала уже не раз. Ярослав Семакин лечится почти с пеленок, с того момента, как медики обнаружили у него опасное заболевание - опухоль головного мозга. Вдобавок проблема еще и в том, что врачам не удается убрать опухоль полностью, так как она плохо и неудобно засела в маленькой головке ребенка.

Сейчас мальчику уже пять лет, четыре года из них он практически живет в больнице. За годы изнурительного лечения малыш перенес уже несколько операций, а химиотерапий и лучевых терапий - не счесть.

Постоянное лечение отнимает не только время и деньги, но и силы. Но семья Семакиных и не собирается опускать руки.

Несколько дней назад, Ярослав побывал на плановой МРТ. Обследование показало накопление контрастного вещества в области удаления опухоли, а значит, не исключается вероятность воспаления и возвращения болезни. Чтобы оценить возможность рецидива, Ярику требуется провести обследование ПЭТ (позитронно-эмиссионную томографию). Исследование мальчик сможет пройти по квоте, выделенной Минздравом, в Москве. После чего он останется в Москве для дальнейшего обследования и консультаций специалистов.

- Мы открываем сбор для нашего маленького героя на сумму 25 000 рублей, - говорят в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - На эти средства мы оплатим проезд до Москвы и обратно, а также проживание в столице на пять дней и консультации врачей. Вы всегда выручали Ярослава, поэтому мы уверены, что и в этот раз вы поможете малышу!

Помочь семье Ярослава Семакина можно здесь.

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Сейчас ему нужно срочно сдать дорогостоящие анализы (Подробнее...)