Бывший депутат Пермского края, инсценировавший покушения на себя, обжалует приговор

Илья Кузьмин демонстрировал фото капюшона с дырками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин, которого осудили за инсценировку покушения на свою жизнь, будет обжаловать приговор. Информация об этом появилась на сайте Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Напомним, в феврале 2019 года депутат Законодательного Собрания Пермского края Илья Кузьмин написал на своей страничке в социальных сетях, что на него совершили покушение.

У нас, похоже, 90-е возвращаются, - сообщил Кузьмин. - Я чудом остался жив. Было покушение на убийство, два выстрела из обреза. Если бы я не споткнулся, второй выстрел был бы мне как раз в затылок.

По словам Ильи Кузьмина, ему позвонила незнакомая девушка и назначила деловую встречу. Приехав на указанное место, депутат увидел там высокого мужчину с повязкой на лице, который два раза в него выстрелил, промазал и скрылся.

На видео Илья Кузьмин демонстрировал капюшон пуховика, буквально изрешеченного дробью.

Буквально через пару дней подозреваемый в покушении на депутата – Эдуард М, - был задержан. Но в ходе следствия выяснилось, что все это было инсценировкой. Еще за полгода до «покушения» Кузьмин договорился с Эдуардом создать видимость нападения. Для этого капюшон куртки испортили заранее, а стрелял Эдуард холостыми патронами.

Целью инсценировки, по мнению следствия, стало желание депутата получить громкий пиар.

В результате в отношении Ильи Кузьмина было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и с искусственным созданием доказательств обвинения».

Илья Кузьмин пытался доказать свою невиновность, пройдя испытание на полиграфе. Но хотя детектор лжи ему обмануть удалось, следствие нашло доказательства его вины.

- Для установления истины были допрошены десятки свидетелей, проведен комплекс судебных криминалистических экспертиз, несколько осмотров мест происшествия, десятки осмотров предметов, запрошен и проанализирован значительный объем документов, - рассказал в следственном комитете. - Материалы уголовного дела составили 15 томов.

21 февраля Соликамский суд приговорил Илью Кузьмина к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Но Кузьмин добился смягчения приговора и, отсидев полтора года, вышел из тюрьмы. Неотбытую часть наказания уже бывшему народному избраннику заменили на ограничение свободы. Теперь уверенный в своей невиновности экс-депутат будет добиваться отмены приговора в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции. Слушание по делу назначено на 19 января 2022 года.

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