«Папу знает только по фото». В Перми вспоминают погибших в клубе «Хромая лошадь»

Родные погибших в клубе "Хромая лошадь" не могли сдержать слез. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

5 декабря в Сквере уральских добровольцев, у мемориала в память о погибших в клубе «Хромая лошадь», вновь горят свечи и лежат цветы. Со дня страшной трагедии, в которой погибли 156 человек, прошло 12 лет. С самого утра к мемориалу идут родные и друзья погибших.

- Мы пришли к папе, Алексею Целищеву, нас три сестры, - говорит дочь погибшего в клубе «Хромая лошадь». – Когда его не стало, мне было 12 лет, средней сестре 10, а самой младшей всего 5 месяцев. Нас воспитывали мама и бабушка. Мы с сестрой хорошо помним папу, каким он был добрым, все свободное время проводил с нами. Младшая Милана знает папу только по фотографиям и нашим рассказам.

К мемориалу теперь приходят дети погибших в пожаре. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Девочки долго молча стояли и смотрели на фамилию своего папы на каменной плите, к ним подходили другие родственники погибших, прерывая молчание спрашивали: «А у вас кто погиб?» На мемориале написаны имена, фамилии погибших и их возраст: 22 года, 30 лет, 35, 38. Ушли молодые люди в самом расцвете сил, впереди была целая жизнь, но страшный пожар уничтожил все планы. Родители до сих пор убиты горем, дети выросли без мам и пап.

- Прошло 12 лет, но нам с мужем не легче, - говорит мама погибшего Игоря Веснина. – Я потеряла сына, мы с мужем приходим сюда не только в годовщину, как можно забыть об этом? У него было столько планов, а мы так и не увидели своих внуков…

В память о погибших люди несли цветы и свечи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ту страшную ночь в клубе было более 350 человек, шансов выжить у многих не было, а кто смог выбраться из этой западни, серьезно пострадали или остались инвалидами.

- В клубе погибли наши подруги Панькова Наташа и Попова Юля, мы приходим сюда каждый год, - говорят подруги погибших. - С девочками мы были знакомы с детского сада, потом вместе в школе учились, из Красновишерска в Пермь переехали.

К мемориалу подходило все больше людей, женщина расплакалась, обняла супруга, а потом они долго молча стояли, держась за руки. Кто-то огладывался на здание, где произошла трагедия. Сейчас оно мало похоже на то, что было раньше. Теперь здесь большие окна, широкие двери.

Напомним, пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» случился в ночь на 5 декабря 2009 года. Заведение отмечало свое восьмилетие. В полночь запустили фейерверк, залпы попали в потолок, а там пыльный пластик и декор из соломы.

Со дня трагедии прошло 12 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Огонь и едкий дым мгновенно распространились по залу. Люди бежали к выходу, но дверь открывалась только наполовину. Окна заколочены, а аварийный выход был завален хламом – настоящая огненная ловушка. Посетители вдыхали ядовитый дым, теряли сознание и падали.

В 2020 году умерла одна из самых тяжелых пострадавших в «Хромой лошади» - Ирина Пекарская, этим летом скончалась и Ирина Банникова. Обе девушки после трагедии были прикованы к постели, можно считать, что число жертв пожара достигло 158 человек.

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