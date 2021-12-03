Полисы ОМС станут цифровыми

Сам документ может быть представлен как в виде бумажного носителя, так и в виде штрихкода.

Депутаты Госдумы приняли изменения в закон об обязательном медицинском страховании. Полис ОМС, который гарантирует получение бесплатной медицинской помощи на территории любого региона России, будет представлять собой уникальную последовательность символов.

В результате принятых изменений сервис получения полиса ОМС для граждан не будет привязан к бумажным носителям, полис (номер в реестре застрахованных лиц) будет появляться по факту права – например, рождения или получения гражданства.

Сам документ может быть представлен как в виде бумажного носителя, так и в виде штрихкода.

Как пояснил Председатель ГД Вячеслав Володин, переход на «цифру» в системе здравоохранения и ОМС в перспективе вовсе избавит граждан от необходимости иметь бумажный медицинский полис.

Так, с 1 января 2024 года при обращении за медицинской помощью можно будет предъявить только документ, удостоверяющий личность, а полис – бумажный или пластиковый - по желанию человека. Новорожденным медицинские полисы на бумаге не понадобятся уже с 1 июля 2022 года. Главным и единственным документом при обращении к врачу будет свидетельство о рождении.

- Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь без лишних бюрократических процедур. А все, что касается расчетов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, — это забота государства, граждан от этого надо освободить, — подчеркнул Вячеслав Володин.

5 причин оформить полис ОМС

1.У вас вообще нет полиса. Например, раньше вы пользовались только платными медицинскими услугами.

2.Вы иностранный гражданин и обязаны подтверждать право на получение бесплатной медпомощи в России.

3.Вы потеряли полис.

4.Изменили личные данные – имя, фамилию или отчество

5.Вы хотите поменять страховую медицинскую организацию.

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