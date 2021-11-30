Менеджер здоровья: чем могут помочь страховые представители

Страховая компания организует работу страховых представителей по трем уровням. Фото: Shutterstock

Как показывает практика, далеко не все владельцы полисов обязательного медицинского страхования знают название своей страховой компании и, соответственно, - об услугах, которые можно получать по полису ОМС.

Полис – это ваш гарант на получение качественных и своевременных бесплатных медицинских услуг. Если вы считаете, что медицинская помощь оказывается не в должном объеме, это повод обратиться к страховому представителю. Именно он – ваш личный менеджер здоровья – поможет разобраться с проблемой.

Как рассказали в ТФОМС Пермского края, страховая компания организует работу страховых представителей по трем уровням:

1 уровень. Это специалист контакт-центра страховой медицинской организации, который прошел подготовку на базе страховой медицинской организации. Он информирует застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактических мероприятий, проводит опрос застрахованных лиц о качестве и доступности медицинской помощи.

2 уровень. Специалист страховой медицинской организации, прошедший специальную подготовку на базе высшего учебного заведения по утвержденной программе, обеспечивающий организацию информирования и сопровождения застрахованных лиц при оказании им медицинской помощи, в том числе индивидуальное информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактических мероприятий.

3 уровень. Специалист-эксперт страховой медицинской организации или эксперт качества медицинской помощи, прошедший специальную подготовку на базе высшего учебного заведения по соответствующей программе, деятельность которого направлена на работу с письменными обращениями застрахованных лиц. Страховой представитель 3 уровня ведет информационную работу о необходимости своевременного обращения в медицинские организации в целях формирования у застрахованных лиц приверженности к здоровому образу жизни, сохранению здоровья.