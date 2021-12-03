Вопрос-ответ: Переболели? - Пройдите диспансеризацию

Директор ТФОМС Пермского края Татьяна Мельникова. Фото: ТФОМС

- Летом переболела ковидом, слышала, что можно пройти специальную диспансеризацию. Где и как это можно сделать?

- Жители Пермского края, перенесшие коронавирус, могут пройти углубленную диспансеризацию, чтобы выявить наличие возможных осложнений. Диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает в себя измерение насыщения крови кислородом, общий и биохимический анализы крови, спирометрию и ряд других исследований.

По их результатам терапевт определяет необходимость второго этапа исследований. Если у пациента будут выявлены хронические заболевания или риски их возникновения, его направят на лечение или реабилитацию.

Углубленная диспансеризация проводится в рамках обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для граждан, имеющих полис ОМС. Пройти ее можно в поликлинике по месту жительства, для этого необходимо обратиться в регистратуру или записаться через Госуслуги или приложение «К Врачу».

- Слышала, что есть частные клиники, в которых можно пройти лечение по полису ОМС. Так ли это?

- Оказывать медпомощь населению в рамках системы ОМС могут не только государственные медицинские организации, но и частные. Ежегодно ТФОМС Пермского края формирует реестр лечебных учреждений, которые работают в рамках ОМС. Ознакомиться с ним можно на сайте ТФОМС ПК в разделе «Справочники и реестры». Там указаны все данные медицинской организации и профили медицинской помощи, по которым оказывается помощь пациентам.

В 2022 году на территории Пермского края медицинскую помощь по ОМС будут оказывать 167 медицинских организаций, из которых 76 являются частными, а 91 - государственные.

- Куда можно обратиться, если в поликлинике нарушили мои права как пациента?

- Если, по вашему мнению, ваши права были нарушены, то в первую очередь мы рекомендуем обратиться к руководству медицинской организации, так как большинство вопросов намного проще и быстрее решить таким путем. Если это не изменило ситуации, то следует обратиться к своему страховому представителю в страховую медицинскую организацию или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края.