Коронавирус в Перми, последние новости на 2 декабря 2021 года: за сутки в регионе заболели 695 человек

Пермь – лидер по числу заболевших – 362 случая за сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели еще 695 человек, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Проведено 6 992 ПЦР-теста на ковид, с начала пандемии общее число заболевших - 141 465 человек.

В больницах, перепрофилированных под лечение от опасной инфекции, в тяжелом состоянии остаются 316 пациентов. 130 подключены к аппаратам ИВЛ.

Графика "Яндекс".

С начала пандемии в Прикамье от ковида скончались 6 869 человек. 22 – за прошедшие сутки. Известно, что новые случаи заболевания обнаружили в 35 территориях.

Пермь – лидер по числу заболевших – 362 случая. Много случаев зафиксировано в Чайковском – 73 и Краснокамске – 38.

Лысьвенском городском округе заболели 29 человек, в Березниках – 25, в Пермском муниципальном районе – 19, в Кунгуре – 14, в Чусовском городском округе – 12, в Кудымкаре – 11. По 10 положительных тестов в Нытвенском и Соликамском городских округах.

По 9 заболевших в Александровском и Сивинском муниципальных округах, по 8 – в Карагайском муниципальном округе и Оханском городском округе. 7 человек болеют в Березовском муниципальном округе и Чернушинском городском округе.

В Гайнском муниципальном округе ковид у 5 человек. В Верещагинском и Осинском городских округах, а также в Ординском и Юсьвинском муниципальных округах по 4 случая. По 3 в Губахе и Суксунском городском округе. В Добрянском и Очерском городских округах, Кишертском, Кудымкарском, Частинском и Юрлинском муниципальных округах по 2 заболевших.

Фото: Оперштаб.

В Бардымском муниципальном округе, Гремячинском городском округе, ЗАТО Звездном, Кизеле и Кунгурском районе выявили по одному случаю.

Напомним, власти Пермского края продлили коронавирусные ограничения до 10 января 2022 года. А это значит, что без QR-кода или сертификата о вакцинации пермяков не пустят в ряд заведений.

Где нужны и сколько будут действовать QR-коды в Перми с 1 декабря 2021 года, читайте тут.