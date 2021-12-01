По мотивам «Вия» с цитатами из Балабанова: интервью с режиссером спектакля «Рассвет»

Фото: Александр Дешкевич

В октябре театр «Новая драма» представил премьеру спектакля «Рассвет», созданного по мотивам повести Н.В. Гоголя «Вий». Что интересно, в постановке присутствуют диалоги из фильма Алексея Балабанова «Груз 200». Режиссер и сценарист Дмитрий Огородников рассказал «Комсомольской правде» о том, как пришла идея соединить два разных мира в одном спектакле и чем он может удивить жителей города.

Как родилась идея спектакля и с чего все началось?

В конце 2020 года мы с Мариной Андреевной Оленевой, руководителем «Новой драмы», решили, что было бы неплохо поставить что-то новое на камерной сцене театра. Из моих четырех проектов был выбран «Вий», однако тогда я понимал, что это будет синтез. До этого я уже выпускал спектакль в подобной форме в театре «Доминанта» в Губахе. Это была постановка «Ночь», созданная по мотивам повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» и отрывком из повести «Трудно быть Богом» Аркадия и Бориса Стругацких. После этого у нас родилась идея создать продолжение в «гоголевском мире» с аллюзиями на нас сегодняшних.

Как появилась идея синтеза и почему в спектакле присутствуют диалоги именно из фильма А. Балабанова?

Когда началась работа над «Рассветом», за основу был взят «Вий» с его темной и плотской историей, но я сразу понимал, что это будет синтез с чем-то. «Вий» – это история про банальности зла, которое существует вокруг и где-то рядом, но которое, со временем, ты перестаешь ощущать. Именно это натолкнуло меня на фильм «Груз 200», как на одну из самых страшных историй нашей действительности в современном мире.

Мне показалось, что именно эта картина остро отражает тему, которую мы собирались раскрывать. Поскольку текст создавался специально для спектакля на основе истории «Вия», я решил, что атмосфера фильма и диалог очень подходят. И в плане синтеза, и в плане желания цитирования мы попробовали один диалог из фильма Алексея Балабанова «Груз 200» на репетиции, а затем он вошел в написанное полотно спектакля.

Почему спектакль называется «Рассвет»?

На самом деле, в концепции это все-таки связано с первым спектаклем, потому что когда он создавался, я решил, что название «Ночь» хорошо олицетворяет тему мглы, которая спустилась и не уходит. Когда мы начали работать над «Рассветом», я думал, что это будет продолжение нашего «гоголевского мира». Я подумал, что тема, которую мы раскрываем в спектакле, хорошо характеризует само понятие рассвета и навевает на вопросы: «Что будет, когда эта мгла пройдет и когда наступит рассвет?».

В данном случае, рассвет – это как некое ожидание чего-то, что придет после ночи и тьмы. И это история о том, что происходит, когда он приходит: меняется ли что-то или все остается, как есть, потому что тьма уже очень сильно внедрилась в человека и в тот мир, в котором он существует?

Почему за основу в своих спектаклях ты вновь берешь повесть Н.В. Гоголя?

Я считаю, что Гоголь – один из самых важных писателей, поскольку вся литература, которую он оставил после себя, есть фундамент для многих писателей, которые существовали после него.

Произведения Гоголя – это исследование русской души и русского мира, попытка понять его. Мне всегда было интересно изучать жизнь Миргорода, про который он писал. И что самое важное, повести Гоголя – это про нас сегодняшних, про то, какие мы.

Чем уникален твой спектакль?

Я могу сказать, что это, наверное, самый камерный спектакль в городе. Кроме того, что сама сцена достаточно маленькая, мы старались сделать его еще более камерным. Например, изменили пространство пола. Зритель сидит на том же линолеуме, по которому ходят герои. Причем, дистанция между актерами и зрителями максимально убрана.

Что нового стоит ожидать зрителям в новом прочтении повести Гоголя?

Думаю, что это взгляд с другой стороны. Хомы вообще нет в спектакле, а главной является Панночка. История раскрывается с иной стороны и взгляда на происшествие, которое с ними произошло. Для меня было интересно посмотреть с точки зрения другого человека, который тоже находился в этой ситуации, в особенности, интересно было посмотреть на происходящее со стороны женщины. Мне кажется, что это важно для нашего мира, потому что ты по-новому смотришь на некоторые вещи, которые уже принято считать за какую-то догму.

Смотрите постановку «Рассвет» в театре «Новая драма» в 2022 году. Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Пермского края.