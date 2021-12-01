Самое сильно похолодание за восемь лет: синоптики предупредили о 30-градусных морозах в Пермском крае

В Перми будет идти дождь, переходящий в снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый день зимы дал настоящего жару пермякам - с неба сыплет мелкий дождь, под ногами лужи и снежная каша. Ко всему этому в ближайшее время прибавится туман, а на дорогах и тротуарах образуется гололед. Предупреждение об ухудшении погоды распространило Министерство безопасности Пермского края. Что происходит с погодой и когда закончится оттепель? Об этом корреспонденту «КП» рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

- Андрей, что происходит с погодой, зима на календаре, а у нас дождь?

«Действительно, погода в Пермском крае в начале недели окажется аномально теплой, но предупреждение о предстоящем гололеде вполне оправдано, - говорит специалист. - В среду вечером начнутся осадки, в Перми это будет дождь, переходящий в снег, температура чуть выше 0 градусов, а переход в минус случится завтра утром. На юго-востоке края будет идти дождь, на западе - снег. Осадков ожидается много, они продолжатся с сегодняшнего вечера и до утра четверга. За это время выпадет 6 мм осадков.

Днем 2 декабря похолодание продолжится, столбик термометра будет колебаться от - 3 до - 5 градусов, что создаст условия для сильной гололедицы на тротуарах и дорогах, но это будет не критично, как например в Екатеринбурге, где накануне прошел ледяной дождь. Похолодание ожидается постепенным, в пятницу утром в Перми подморозит до - 7 градусов, по северу края ночью похолодает до - 10 градусов. Далее температура будет расти сначала на юге края - около 0, по северу еще прохладно - до – 10 и опять пойдут снегопады, сначала небольшие, затем умеренные. В субботу осадки усилятся на севере, а на юге опять будет оттепель, температура взлетит до + 3 градусов, что близко к рекорду для первой декады декабря».

Когда же придут настоящие морозы?

- Эта оттепель ожидается недолгой, максимум несколько часов, далее нас ждет похолодание, особенно на севере края. До Перми оно доберется в воскресенье и где-то во вторник на территории Пермского края ожидается до - 25 градусов. По краю, возможно, до - 30. Это явно будет самое сильное похолодание в первой декаде декабря с 2014 года, - заключил Шихов.