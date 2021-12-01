Люди не просили ничего для личной выгоды

Фото: Сергей Королев

Нередко у пермяков возникают проблемы, решить которые на местном уровне практически невозможно. Именно поэтому в Региональной общественной приемной «Единой России» в Пермском крае регулярно проводятся приемы жителей региона, на которых они смогут высказать свои вопросы и получить на них ответы.

1 декабря в честь 20-летия создания партии в Перми началась очередная декада встреч с жителями. Один из первых приемов провел депутат Государственной Думы РФ Антон Немкин.

Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи. Пермяки задавали вопросы, а также предлагали изменения в федеральное и региональное законодательство.

В числе наиболее важных тем стали: регулирование установки во дворах киосков и автоматов по продаже питьевой воды, увековечивание памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, сложности с получением справок о зарегистрированных и проживающих лицах в жилых помещениях.

На каждый полученный вопрос депутат дал подробные пояснения, часть обращений он взял на личный контроль.

Жительница Соликамска затронула в своем обращении вопросы досрочного выхода на пенсию. Сейчас по законодательству это право имеют мужчины с трудовым стажем не менее 42 лет, женщины - 37 лет. При этом стаж учитывает только периоды работы и нахождения на больничном. Период срочной службы в Вооруженных Силах включается в стаж для назначения пенсии на общих основаниях, но при досрочном выходе на пенсию он не учитывается.

- Мне кажется, это несправедливо, - считает женщина. - Люди честно и мужественно выполняли свой воинский долг, в том числе участвуя в боевых действиях. А в результате, те, кто не служил, оказываются в более выгодных условиях в пенсионном отношении.

Антон Немкин согласился, что этот вопрос важный и актуальный для многих жителей не только Прикамья, но и страны в целом.

- Действительно, зачастую именно из-за обязанности прохождения военной службы по призыву гражданину может не хватить страхового стажа для назначения досрочной пенсии, - отметил парламентарий. - В августе 2021 года депутаты Госдумы от «Единой России» и сенаторы подготовили и внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается включать периоды срочной службы в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

Депутат пообещал запросить подробную информацию о ходе рассмотрения документа в профильном комитете Государственной Думы и сообщить ее жительнице Соликамска на следующей встрече в Региональной общественной приемной.

- Помимо законотворческой деятельности, в приоритете для меня – общение с гражданами, в том числе в ходе приемов, - подчеркнул Антон Немкин. - Ведь именно в общении «лицом к лицу» понимаешь, что действительно волнует жителей. Приятно отметить, что люди не просили ничего для личной выгоды, они отстаивали интересы большого количества сограждан: профессионального сообщества или семей с ветеранами Великой Отечественной войны. Будем продолжать работу.