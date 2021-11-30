Коронавирус в Перми, последние новости на 1 декабря 2021 года: действующие в регионе ограничения продлили до 10 января 2022 года

Фото: Светлана Маковеева

В Пермском крае действующие ковидные ограничения продлены до 10 января. Теперь в новогодние каникулы без QR-кода не пустят в кафе, кинотеатры и магазины. Продлен и режим строгой самоизоляции для не вакцинированных жителей от 60 лет и старше. О том, что еще будет разрешено и запрещено – читайте здесь.

В Прикамье поступила новая партия вакцин против коронавирусной инфекции: 10 440 комплектов «ЭпиВакКорона» и 4 800 «ГамКовидВак» («Спутник V»). Об этом сообщает Минздрав региона. В скором времени препараты поступят в медучреждения, где проводят вакцинацию.

Всего в регион с начала массовой вакцинации привезли более 1,41 млн комплектов вакцины от COVID-19, привиты 1,151 млн жителей. Завершили курс вакцинации двухкомпонентными вакцинами 807,4 тыс. человек.

За сутки в Прикамье коронавирусом заболели еще 693 человека, проведен 2 731 ПЦР-тест. В ковидных отделениях в больницах в тяжелом состоянии - 324 пациента. Из них 129 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 847 человек, за сутки - 21. Общее число заболевших в регионе за время пандемии - 140 770.

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 32-х муниципалитетах Пермского края. 331 заражение выявлено в Перми. 58 случаев в Лысьве. 44 заболевших в Краснокамске. В Пермском муниципальном районе ковид выявили у 35 жителей. 21 случай выявлен в Соликамском городском округе и Кунгуре.

Фото: permkrai.ru

В Добрянском городском округе коронавирус подтвердился у 20 человек. В Березниках – у 18, в Чайковском – у 17. В Верещагинском городском округе – у 16.

В Куединском муниципальном округе, а также в Горнозаводском и Чернушинском городских округах выявлено по 12 жителей с коронавирусом. У врачей Нытвенского городского округа стало больше еще на 11 пациентов с COVID-19.