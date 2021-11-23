«Свинцовая дробь прошила руки, ноги, спину и десну росгвардейца». Подробности задержания пермяка, стрелявшего по людям на улице

Лейтенант полиции Линар Газизов и старший прапорщик полиции Михаил Немтинов (он получил ранение) задерживали вооруженного преступника. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Пермскому краю.

- Первая мысль, когда мы увидели мужчину с расчехленным ружьем на перекрестке, была – надо срочно убирать его с улицы, скоро люди начнут просыпаться, школа находится по соседству, и беды будет не избежать, - вспоминает старший прапорщик полиции Михаил Немтинов.

Именно он с напарником – сержантом полиции Линаром Газизовым - дежурил в ту декабрьскую ночь, когда на улицы Перми вышел мужчина с ружьем в руках и начал палить по одиноким прохожим. К тому времени, когда на его пути оказались росгвардейцы, одну женщину мужчина уже убил, двоих обстрелял.

- Мы патрулировали территорию, ехали по улице Барнаульской и увидели мужчину, который направил ружье в нашу сторону и произвел два прицельных выстрела, - вспоминает Михаил Немтинов. – Пули попали в дверь машины.

Полицейские проехали вперед, блокировали служебным автомобилем проезжую часть, чтобы никто не проехал в опасное место, вызвали подмогу и направились к преступнику пешком.

- Полиция, бросай оружие, - закричали они обезумевшему мужчине, но тот направил ружье в сторону полицейских и открыл огонь. Свинцовая дробь тут же прошила руки, ноги, спину и десну прапорщику Михаилу Немтинову.

Несмотря на ранение, он произвел два предупредительных выстрела в воздух и начал стрелять преступнику по ногам. Тот кинулся бежать, но после ранения упал и был обезврежен вторым росгвардейцем.

Виновник этого беспредела признан невменяемым и проходит лечение. Фото: архив "КП"

Сейчас виновник этого беспредела - 53-летний пермяк Дмитрий Коростелев - признан невменяемым и проходит лечение. Дома во время обыска у него нашли целый арсенал оружия.

- За 19 лет службы я впервые столкнулся с тем, что человек вышел на улицу и начал стрелять по людям, - говорит росгвардеец. – Но мы с напарником понимали, что должны исполнить свой служебный долг и остановить это безумие даже ценой собственной жизни. Родным я в то утро позвонил и, чтобы не пугать, сказал, что немного задержусь с дежурства. На самом же деле меня повезли в больницу на операцию. Жена все узнала, приехала ко мне и говорит: «Ты поосторожнее, пожалуйста, родной, у нас два сына растет, а я хочу еще и дочку родить». И вот после этого случая у нас в семье появилась маленькая дочка. Теперь я многодетный папа.

23 ноября за задержание вооруженного преступника героям вручили государственные награды Российской Федерации. Командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин наградил сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пермскому краю медалями «За отличие в охране общественного порядка». А Линару Газизову после этого случая было присвоено звание лейтенант полиции.

Момент награждения. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Пермскому краю.

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