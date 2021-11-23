Как пермскому фермеру Елохину разводить кроликов помогали

Фото: страница "Первого пермского" в Instagram.

В Прикамье все больше фермеров и сельскохозпредприятий получают поддержку благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин.

Именно такая помощь позволила пермякам Наталье и Григорию Елохиным освоить и развивать проект по разведению кроликов.

У них был свой успешный бизнес, квартира в городе. Но Григория потянуло на землю, жена его поддержала. Целый год они с другом колесили по краю, присматривали участок. В итоге им приглянулось одно место в Ильинском районе.

На ярмарке. Фото: страница "Первого пермского" в Instagram.

В 2012 году семья построила ферму-крольчатник. А затем Григорий приобрел агрофраншизу «33 кролика». И чета Елохиных стали поставлять охлажденную крольчатину в пермские магазины и выполнять заказы своих постоянных клиентов.

В 2014 году Григорий в рамках программы Минсельхоза по обмену опытом с фермерами Баварии прошел стажировку в Германии. Он внимательно присматривался к тому, как поставлено кролиководство на ферме Карла Людвига Швайсфурта – основателя симбиотического сельского хозяйства.

Когда вернулся домой, Григорий решил объединить фермеров края в сельскохозяйственный кооператив. Так возник сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе-сбытовой кооператив «Первый фермерский».

Чтобы внедрить новые технологии и расширить ассортимент продукции, кооператив заявился на субсидию для развития хозяйства. И в 2015 году появились убойный цех по кролику и птице и производство мясопереработки. Это позволило организовать новые рабочие места.

Это цех появился благодаря краевой поддержке. Фото: страница "Первого пермского" в Instagram.

Фермеры продолжали расширять свою деятельность при краевой поддержке.

В 2020 году Григорий Елохин выиграл грант «Агростартап» и получил почти 2 миллиона рублей на модернизацию кроликоферм. что позволило увеличить количество выпускаемой продукции. Кроме того в рамках поддержки сельскохозяйственных кооперативов «Первому фермерскому» предоставили субсидию на строительство убойного пункта для свиней и мелкого рогатого скота и оборудование системы переработки биологических отходов убойных производств.

И сейчас фермер Григорий Елохин на своем опыте отмечает, что грантовая поддержка во многом помогает поддерживать и развивать небольшие хозяйства.

- Мы хотим, чтобы как можно больше людей могли приготовить вкусные блюда из натуральных продуктов, - говорит он. - И получаем для этого важную поддержку. Кролиководство – это то направление, которое можно с успехом развивать в Пермском крае, оно вполне может стать одним из брендов нашего региона.

Вот мы какие! Фото: страница "Первого пермского" в Instagram.

НАША СПРАВКА

В этом году грант «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» получили 15 начинающих фермеров на общую сумму 46 миллионов рублей.

- Мы заинтересованы в том, чтобы агропредприятия развивались – от этого зависят и объемы производства продукции, и создание новых рабочих мест, и качество жизни на селе, - подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить сельхозпродукцией не только Прикамье, но и другие регионы. Поэтому наша задача – помочь региональным производителям. В этом году на различные механизмы господдержки будет направлено более 3,3 миллиарда рублей.