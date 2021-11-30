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Происшествия30 ноября 2021 16:00

«Провалились под лед на вездеходе». В Пермском крае погибли двое мужчин

Тела погибших из воды достали спасатели
Анна Маркова
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Вытаскивать погибших из воды прибыло судно на воздушной подушке со спасателями.

Вытаскивать погибших из воды прибыло судно на воздушной подушке со спасателями.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чайковском 29 ноября на реке Каме произошел трагический случай – погибли двое мужчин. В 14.30 очевидцы позвонили в экстренные службы Чайковского округа и рассказали, что на лодочной станции «Маяк», на самодельном вездеходе на лед выехали два человека. Примерно в двух километрах от берега Воткинского водохранилища они провалились под лед. На место выехали спасатели «Чайковской городской поисково-спасательной службы», полиция, ГИМС.

С Воткинской ГЭС на место происшествия вышло судно на воздушной подушке. Оба рыбака утонули. Их тела были извлечены спасателями и доставлены на берег. Одному было 67 лет, второму 71 год.

- Мужчины, нарушив меры безопасности, на самоходной установке выехали на тонкий лед и провалились, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве напоминают, что погода в регионе сейчас неустойчивая, лед на реках непрочный. Выходить или выезжать на него запрещено.

ВАЖНО!

Безопасным для одного человека считается лед толщиною 7-12 см, для группы людей - 25 см. Лед голубого цвета - прочный, белого – прочность его в два раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед - ненадежен.

Кстати, за выход на лед в не оборудованных и где выставлены запрещающие информационные знаки, предусмотрено административное - штрафы. Для граждан – от 1000 до 2 000 рублей, для должностных лиц – от 2000 до 4 000 рублей, для юридических лиц – от 4000 до 10 000 тысяч рублей.

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