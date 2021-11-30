1 декабря в Губахе состоится открытие театрального фестиваля «Камский»

- Фото: архив "КП"

Региональный фестиваль «Камский» - это фестиваль – путешественник. Первый фестиваль прошел в 2018 году в Березниках, в 2019 году он был отменен из-за пандемии. В этом году решено собрать все театры регионов Прикамья в Губахе.

Спектакли рассчитаны на разного зрителя. Так, на открытии 1 декабря молодежный губахинский театр «Доминанта» представит спектакль «Ночь», по мотивам повести Гоголя «Ночь перед Рождеством», будет интересно как подросткам, так и взрослым. 2 декабря кунгурский ТЮЗ покажет сказку для детей «Ох! Переполох! Или как Кузя дружить учился». Один из самых именитых театров – Коми-Пермяцкий драматический театр им. Горького 4 декабря покажет «Муму», по произведению Тургенева.

Важнейшая часть фестивальной жизни – проведение творческой лаборатории. Подробнее о лаборатории в эфире радио «Комсомольской правды» рассказала директор фестиваля, член Правления Пермского отделения СТД России Марина Зорина.

- Недалеко от Губахи находится поселок Всеволодо-Вильва, где стоит дом Пастернака, и наша лаборатория будет посвящена роману «Доктор Живаго». В лаборатории примут участие все театры. За время фестиваля, с 1-5 декабря, они должны будут вместе с актерами, которых мы поделим в свободной форме, создать три эскиза к роману. В тоге зрители увидят один спектакль на закрытии фестиваля «Камский». Нам кажется, это будет интересно, - рассказала Зорина.

В заключительный день фестиваля руководители и учредители театров проведут круглый стол на тему: «Театральное искусство в малых городах Пермского края. Проблемы развития». Добавлю, что организатор фестиваля Центр по реализации проектов в сфере культуры и проходит он при поддержке министерства культуры Пермского края.