«Несли по тайге восемь километров». Росгвардейцы спасли жизнь пермскому туристу, который сорвался со скалы

Фото спасательной операции: Управление Росгвардии по Свердловской области.

- На скалы «Семь Братьев» мы приехали в выходные отдохнуть со своими семьями, - рассказывают сотрудники ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по Свердловской области Владимир и Павел. – Когда поднимались на вершину, увидели группу туристов из 15 человек, которые стояли вокруг лежащего на снегу человека.

Пострадавший – пермский турист, приехавший в Свердловскую область полюбоваться на красоты и живописные виды уральской природы. Скалы «Семь Братьев» – это очень популярное место у наших соседей, сюда приезжают и летом, и зимой сотни туристов.

Лежащий на снегу пермяк стонал и не мог подняться. Он приехал на экскурсию на автобусе в составе тургруппы, потом восемь километров шел с туристами пешком до места. А когда молодой мужчина поднимался на одну из вершин, он не удержал равновесие, поскользнулся, упал и получил тяжелую травму ноги.

От трассы, где была автобусная стоянка и куда могла приехать машина «скорой помощи», было несколько километров, но не оставлять же травмированного человека замерзать в холодной тайге! И росгвардейцы вызвались ему помочь.

- С собой у нас был плед, его мы взяли на случай, если кто-то из нас замерзнет, именно он и стал нашим основным средством спасения, - рассказывают герои. – Мы оказали туристу первую доврачебную помощь, потом нашли в лесу жерди и соорудили из них и пледа импровизированные носилки.

Нести человека на руках восемь километров по заснеженной тайге тяжело даже физически подготовленным росгвардейцам, поэтому пострадавшего они и несли на руках, и волокли по снегу, в итоге через два часа спасательной операции добрались до трассы. Туда уже подъехал автомобиль «скорой» и службы спасения, которых вызвали герои.

Сейчас жизнь пострадавшего туриста вне опасности, он находится в больнице в городе Чусовом и готовится к операции. Травма тяжелая, чтобы снова ходить, мужчине на какое-то время поставят в ногу спицы, но уже сейчас врачи оценивают его состояние, как удовлетворительное.

- Приятно, конечно, что наши сотрудники столь благородно проявили себя в момент, когда человеку требовалась помощь, - рассказала начальник в пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области Ольга Бельская. – И что благодаря ежедневным тренировкам у них были силы, чтобы в сложных условиях помочь пострадавшему. Надеюсь, руководство это оценит и решит вопрос об их поощрении. Отмечу также, что один из них – Владимир - итак очень активный сотрудник, всегда принимает участие во всех ведомственных конкурсах талантов: поет, читает стихи, а еще занимается спортом.