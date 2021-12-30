Что делать пермякам, если «письмо счастья» не пришло

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1 декабря истекает срок, когда можно уплатить налоги на землю, транспорт и недвижимое имущество - квартиры, дома, гаражи - за прошлый год. Дальше за каждый день просрочки будут удерживать пеню и потом придет требование погасить задолженность.

Оплатить налоги можно различными способами - через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в любом отделении банка, через платежный терминал, с помощью телефона, - используя QR-код или штрих-код, УИН в уведомлении, которое в обязательном случае вам должны прислать налоговики.

Казалось бы, все просто. Но у людей возникают вопросы. Кто-то беспокоится, почему ему до сих пор не пришло уведомление. Кто-то не понимает, за что он должен платить, выйдя на пенсию. Собрали ответы на самые частые вопросы.

Почему не пришла платежка?

- Чаще всего люди не учитывают, что если они завели «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», то уведомления и платежки им придут в электронном виде именно туда, а не в почтовый ящик, если вы специально не заказывали такую услугу, - объясняет начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Пермскому краю Сергей Мехоношин. - На электронную почту, которую вы указали при регистрации личного кабинета, вам, скорее всего, приходило напоминание о том, что электронное «письмо счастья» отправлено.

Уведомления не высылаются, если сумма платежа меньше 100 рублей - тогда ее приплюсуют к начислениям за следующий год.

Еще одна возможная причина - вам не надо платить налог, потому что все ваше имущество попало под льготы. Например, в прошлом году вы достигли пенсионного возраста.

За что и кому не надо платить?

Федеральные льготы по налогу на имущество имеют многие категории, самая многочисленная - пенсионеры (полный список можно посмотреть на сайте ФНС). Льготники полностью освобождаются от налога на одну квартиру, один жилой загородный дом или дачу, одну хозпостройку площадью до 50 квадратных метров, один гараж или машино-место. Причем автоматически выбор делается в пользу налогоплательщика.

Также пенсионеры и льготники не платят земельный налог в пределах 6 соток.

В Пермском крае установлены и региональные льготы.

Так, не будут платить за одну квартиру или дом - по их выбору - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также несовершеннолетние дети, родители которых являются инвалидами I и II групп, инвалидами с детства.

От транспортного налога на один автомобиль полностью освобождается один из членов многодетной семьи. Лишь половину налога на легковушку мощностью до 100 лошадиных сил предстоит оплатить пенсионерам.

Если уведомление все же потерялось?

В жизни всякое бывает. Кто-то по ошибке достал у вас из почтового ящика корреспонденцию, вы переехали по другому адресу. Что делать, если уведомление и платежка все же затерялись? Тогда нужно подойти в налоговую инспекцию, в филиалы МФЦ Пермского края или направить обращение через электронный сервис налоговой службы «Обратиться в ФНС России» и сообщить, что не получили платежку. Тогда вам могут выслать уведомление с новым сроком уплаты налога и пени за просрочку взимать не будут.

Если налоговики не знают про мое имущество?

Если у вас есть в собственности недвижимость, земля, транспорт, про которые налоговикам по каким-то причинам неизвестно, это не повод не платить налоги. В этом случае нужно подать в налоговую службу «Сообщение о наличии имущества». В противном случае рано или поздно все равно придется покрыть налоговую задолженность, плюс вы рискуете заплатить 20-процентный штраф от общей суммы налога.

Как могут наказать за неуплату?

За каждый день просрочки по налогам начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка. Налоговая служба пришлет уведомление о задолженности и пени, с указанием сроков оплаты. В случае неуплаты грозит штраф в размере 20-процентов от суммы долга. Если и дальше оттягивать платежи, у вас могут взыскать недоимку через суд, арестовав имущество и ограничив выезд за рубеж.

Напомним, что налоговые инспекции сейчас работают по предварительной записи. Записаться можно через сайт или по бесплатному номеру 8- 800- 222-2222.