Там, где родился самовар. Шесть причин побывать в Суксуне

У памятника самовару любят фотографироваться молодожены Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Где родился самовар? Право называться родиной «водогрейной машины» оспаривают Тула и Суксун. Однако первое письменное упоминание о самоваре, датируемое 1740 годом, посвящено изделию суксунского завода Демидовых. «Самовар с прибором медный, луженый, весом 16 фунтов, заводской собственной работы, ценою в 4 рубля 80 копеек» был арестован таможенниками за то, что его провезли контрабандой.

В XIX веке в Суксуне действовали 8 заводиков, на которых делали самовары, да плюс 80 кустарных мастерских. Существовала даже особая суксунская форма самовара в виде античных амфор с высокоподнятыми изящными ручками. Так что не случайно самовар стал символом поселка, и его изображение красуется на гербе Суксуна.

Музей самоваров

Музей самоваров вошел в список в 100 чудес Урала. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Суксунский историко-краеведческий музей часто называют музеем самоваров. Он был основан в 1977 году. А в 2012 году музей самоваров вошел в список в 100 чудес Урала. В одном из залов музея воссозданы интерьеры конца XIX века, в другом можно увидеть, как выглядела кустарная мастерская по производству самовара.В экспозиции «Суксун-центр медных изделий» представлены старинные и современные самовары, чертежи сооружений Демидовского завода, работы местных художников, фотографии и документы, рассказывающие о возникновении и развитии производства самоваров и других изделий из меди.

Адрес: Суксун, улица Первомайская, 52.

Режим работы: по будням с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по выходным - по предварительной заявке.

Билеты: 20 - 40 рублей, дети до 18 лет - бесплатно

Памятник самовару

В Суксуне есть и памятник самовару - единственный в России. Его автор - преподаватель Пермского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Иван Сторожев. Самовар высотой 3 метра 20 сантиметров и весом в 900 кг находится в центре поселка, в Верхнем парке. Четыре скульптуры вокруг него символизируют достаток, крепкие семейные отношения и гостеприимство. Поэтому молодожены после регистрации брака приезжают туда, чтобы потереть краник самовара в надежде на долгую и счастливую семейную жизнь. А гости поселка бросают в чайную чашку монетки - на удачу.

Кстати, «Книга рекордов России» сообщает, что самый большой действующий самовар в мире, который вмещает 555 литров воды и может напоить сразу 2220 человек, был изготовлен в 2014 году в Перми. Его высота с трубой - 2,50 метра, а без трубы - 1,72 метра. То есть размером он почти как суксунский памятник.

Дом-музей Константина Собакина

На берегу Суксунского пруда расположен дом-терем с затейливой резьбой, узорчатыми ставнями, дверными ручками из фантастически переплетенных корней деревьев и каменными скульптурами, «живущими» прямо под окнами. А в самом доме открыта постоянная экспозиция картин.

Дом и все, что в нем есть, построено и создано руками известного художникаКонстантина Собакина. Произведения мастера хранятся в частных коллекциях Германии, Японии, России, а также в государственных музеях России. К сожалению, сам художнк умер этим летом. Но музей продолжает принимать посетителей.

Адрес: поселок Суксун, пер. Первомайский, 1.

Водопад Плакун

Струи Плакуна падают с семиметровой высоты Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

На правом берегу реки Сылвы, недалеко от Суксуна, расположен один из самых популярных водопадов Прикамья - Плакун, природный памятник регионального значения. Поток водопада формируется из множества родников, выходящих из вершины горы. Чистейшая вода падает с семиметровой высоты, разбрызгиваясь во все стороны прозрачными струйками. Название водопаду дала старая легенда о девушке, замурованной в недрах горы, - от ее слез и появился водопад.

Приезжать на Плакун можно в любое время года. Вода изливается даже в сильные морозы, ведь ее температура постоянно составляет 5 градусов. Хотя зимой водопад покрывается красивым ледяным панцирем.

Как добраться: по дороге Пермь - Екатеринбург до Суксуна. Затем по указателю на село Тохтарево, оттуда через деревню Пепелыши к водопаду Плакун ведут специальные указатели. Либо проехать через село Сасыково и пройти до водопада по подвесному мосту.

Курорт «Ключи»

В Суксуне можно не только отдыхать, но и поправлять здоровье - здесь находится курорт «Ключи». Возле санатория расположены природные источники минеральной сероводородной и лечебно-столовой воды, а со дна Суксунского пруда добываются лечебные сульфидные иловые грязи.

Целебные свойства суксунской минеральной сероводородной воды стали широко известны еще в середине XIX века. И даже местные крестьяне привозили домой из источника бочки с этой водой. Сейчас на курорте лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания нервной системы, органов пищеварения, гинекологические и урологические заболевания.

Адрес: Суксунский район, село Ключи, улица Курортная, 23

Форелевые фермы

Фото: pixabay.com

Суксунский район признан самым экологичным районом Пермского края. И вода в его речках довольно чистая. Поэтому там водится форель. Разводят эту рыбу и в искусственных водоемах. Можно приехать в форелевые хозяйства, порыбачить и тут же насладиться свежеприготовленной форелью. Только за пойманную рыбу придется заплатить - 600-700 рублей за килограмм.

Где можно половить форель

Гостевой комплекс «Ключи» - село Ключи, ул. Молодежная, 45.

Форелевое хозяйство «Царская рыбалка» - село Ключи, ул. Гагарина, 18В.

База отдыха «У барина» - Суксунский район, деревня Пепелыши.