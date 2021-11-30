Пять месяцев Джек и Бася жили возле продуктового магазина во Фролах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трогательная история двух псов Джека и Баси, пожалуй, не уступает по своей драматургии сюжету фильма «Хатико». Еще недавно собаки счастливо жили на территории частного дома в небольшом селе Фролы Пермского района и верно охраняли владения своих хозяев. Но недавно в семье пермяков произошла череда печальных событий, из-за которых собаки оказались на улице.

Как рассказали местные жители, полгода назад глава семейства бесследно исчез. В один из дней мужчина просто ушел из дома и больше не вернулся. После этого у его гражданской жены случился нервный срыв, женщину увезли в специализированное медучреждение, а за собаками осталась ухаживать их 19-летняя дочь.

- Она сказала: «Это не мои собаки, зачем мне за ними ухаживать», - рассказывает пермячка Лидия, которая и увидела брошенных псов на улице. - Как говорят, глава семьи был не родным отцом этой девочке, какие отношения были внутри семьи, я не знаю, но случилось так, что девушка просто выставила собак на улицу.

Пять месяцев Джек и Бася жили возле продуктового магазина во Фролах. Попрошайничали, спали на картонках, согревая друг друга своим теплом в холода, и ловили взглядом каждую проезжающую машину, каждого прохожего, в надежде обрести новый дом. Добрые люди их подкармливали, но забрать к себе так никто не решился.

- Когда я их увидела, у меня сердце сжалось, - рассказывает Лидия. - К себе забрать я их не могла, поэтому выложила пост в социальных сетях в надежде, что для таких замечательных собак найдутся хозяева. Было много звонков, люди обещали их забрать, мы договаривались о встрече, но в назначенный час никто не приезжал, и я решила увезти песиков на передержку.

Теперь у Джека и Баси есть пусть и временные, но заботливые хозяева, теплая будка и вкусная еда. Но за передержку Лидия ежедневно платит по 400 рублей, плюс траты на корм. Женщина не знает, как долго сможет оплачивать временное жилье и надеется, что все же найдутся неравнодушные пермяки, которые приютят оставшихся никому не нужными братьев-псов.

- Забирать их нужно только вдвоем. Собачки привыкли быть вместе и разлучать их нельзя. Джек хоть и внешне не похож на Басю, но он его вторая половинка, они как ниточка с иголочкой, заботятся друг о друге, защищают, едят из одной тарелочки, они очень добрые, ласковые и я уверена, что для своих будущих хозяев они станут верными друзьями, - с надеждой в голосе говорит Лидия.

Если вас тронула история двух братьев-псов, и вы хотите стать любящими хозяевами для них, звоните Лидии по телефону: 8-922-345-84-39 или пишите ей на страницу в социальной сети.

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