Зеленая экономика: Пермская ЦБК за пять лет уменьшила выбросы углерода в атмосферу на 32%

Фото предоставлено ПЦБК

- Мама, ты обещала: не выбрасывать фантик в окно, - укоризненно заметил малыш лет пяти, пока мы ехали в маршрутке загород. – Природу нужно беречь, нас так в садике учат.

Один из лидеров - ПЦБК

Защита экологии и ликвидация вреда окружающей среде – важнейшая задача современности. Природные запасы не безграничны, и решить проблему чрезмерной эксплуатации земных богатств поможет в том числе восстановление и длительное обращение ресурсов внутри замкнутых циклов экономики.

Использовать материалы и ресурсы как можно дольше – главный принцип экономики замкнутого цикла. Эта тема в числе приоритетов вошла в 42 стратегические инициативы развития России, утвержденные федеральным правительством. Сегодня циркулярная экономика – современный тренд, которого придерживаются крупные промышленные предприятия. И Группа предприятий «ПЦБК» - один из лидеров в этом направлении.

Экономия энергоресурсов

Пермская ЦБК уже несколько лет использует принципы экономики замкнутого цикла. Экологическая составляющая закладывается в каждый инвестиционный проект, который реализуется в компании.

- Это касается модернизации и цифровизации производства, цикличного водопотребления внутри цехов, увеличения объемов переработки макулатуры, восстановления лесов, - объясняют в компании. - Такая система существенно сокращает потребление энергоресурсов и уменьшает воздействие на окружающую среду.

Экономия энергоресурсов – важное направление в работе предприятия на пути к циклической экономике. За последние восемь лет потребление электроэнергии на картонно-бумажном производстве предприятия на тонну продукции снизилось на 35%, водопотребление – на 46%. 88% используемой на производстве воды очищается и возвращается в гидросферу.

Фото предоставлено ПЦБК

6 миллионов сохраненных деревьев в год

Использование макулатуры в качестве сырья позволяет предприятию сохранять от вырубки около 6 млн деревьев в год. Объемы переработки бумажных отходов возросли на предприятии до 300 тысяч тонн в год.

- Повторная переработка макулатуры сопровождается меньшим количеством вредных выбросов и сбросов по сравнению с производством из первичного сырья, а сама по себе бумага нетоксична и полностью разлагается в природной среде, - отмечают на предприятии. - За последние 5 лет ГП «ПЦБК» уменьшила выбросы углерода в атмосферу на 32%.

Стратегическая инициатива

Отрасль переработки макулатуры благодаря своей цикличности является одним из флагманов «зеленой» экономики страны. Согласно стратегической инициативе «Экономика замкнутого цикла» до 2030 года из бюджета РФ планируется направить 376 млрд рублей на снижение негативного воздействия человека на окружающую среду.

- Принятие стратегического документа на федеральном уровне по развитию экономики замкнутого цикла говорит о том, что в России создается комплексная система вовлечения в оборот вторсырья. Идет последовательное ограничение обращения товаров и упаковки, не отвечающих признакам «экологичности». Наша страна может только на экосборе собрать больше 100 млрд рублей в год. Этих денег достаточно для того, чтобы простимулировать вторичную переработку упаковки. Так получится снизить давление на «мусорные» полигоны на 45% к 2023 году и на 88% – к 2030», - подчеркнул председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Объемы перерабатываемой бумаги растут во всем мире. По данным ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», в которую входит и «ПЦБК», ежегодно в России производится в среднем 8 млн тонн бумажных отходов, из которых для переработки пригодно только 7,2 млн тонн.

На сегодня 61% (4,2 млн тонн) из этой массы собирают, а остальные 39% подлежат захоронению. В общей сложности в России имеется 13 марок макулатуры, объемы рынка сбора и переработки растут, но одна марка макулатуры МС-5 Б (отходы упаковки гофрированного картона) в последние годы достигла фантастических показателей сбора – 90%.

В настоящее время ГП «ПЦБК» входит в пятерку крупнейших переработчиков макулатуры в РФ. Вторсырье поставляется на предприятие из разных регионов России – от Москвы до Хабаровска.

ВАЖНО

Группа предприятий «ПЦБК» - одна из крупнейших в России вертикально интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции.

На сегодняшний день ГП ПЦБК входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России.

ГП «ПЦБК» является одним из крупных налогоплательщиков во все уровни бюджета. Планируется, что в 2021 году объем уплаченных налогов составит 3,1 млрд рублей.

В планах группы погасить оборотные и инвестиционные кредиты на сумму 1,4 млрд рублей. «ПЦБК» предполагает увеличить объем выручки в текущем году до 19,6 млрд рублей.