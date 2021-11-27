Коронавирус в Перми, последние новости на 27 ноября 2021 года: 90% тяжело болеющих COVID-19 - антипрививочники

Из 694 новых заболевших лишь 52 человека были привиты от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро 28 ноября в Пермском крае было подтверждено 694 новых случая COVID-19. А общее количество заболевших с начала пандемии достигло 138 692 человек.

Чтобы выявлять пациентов с коронавирусом, каждые сутки в регионе проводят по 10 тысяч ПЦР-исследований.

- В стационарах, перепрофилированных под COVID-19, получают лечение 2918 заболевших, - рассказали в краевом Минздраве. – Для лечения пациентов сейчас открыто 5 063 «коронавирусных койки». Из них заняты 2 918. В тяжелом состоянии в больницах находятся 358 пациентов, 159 самых тяжелых инфицированных подключены к аппаратам ИВЛ.

Из 694 новых заболевших за прошедшие сутки лишь 52 были привиты от COVID-19. Из тех 358 человек, что находятся в тяжелом состоянии в больницах, вакцинированы были только 13, остальные - антипрививочники.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 777 человек, только за минувшие сутки COVID-19 унес жизни 31 человека.

За сутки коронавирусная инфекция была выявлена у жителей в 32 муниципалитетах региона.

- 347 человек заболели в Перми, 86 – в Лысьвенском городском округе, 33 – в Краснокамском, 30 – в Пермском муниципальном районе, - сообщили в краевом штабе по борьбе с инфекцией. - В Чайковском заболели 28 человек, в Верещагинском городском округе – 27, в Соликамском – 25, в Добрянском – 23. В

Березниках диагностировано 18 новых случаев коронавируса, в Чусовском городском округе – 13. По восемь положительных ПЦР-исследований получено в Очерском городском и Сивинском муниципальном округах.

В Кудымкарском, Карагайском и Большесосновском муниципальных округах подтверждено по пять случаев COVID-19, в Кудымкаре, Чернушинском городском и Юсьвинском и Березовском муниципальных округах по четыре. В Кунгуре и Кунгурском районе, Горнозаводском городском и Частинском муниципальном округах заболело по два человека, в ЗАТО Звездный, Чердынском, Октябрьском, Осинском, Нытвенском, Ильинском городских и Ординском, Кишертском и Кочевском муниципальных округах – по одному.

На 27 ноября в Пермском крае первым компонентом вакцины привились 1 138 885 человек, а полностью закончили курс иммунизации – 797 764 пермяка.