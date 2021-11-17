Как пермякам сделать бесплатную прививку в частной клинике

Теперь сделать прививку можно и в частном центре, если он работает в системе обязательного медицинского страхования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще не все в курсе, но теперь пермяки, как и жители других регионов России, могут делать бесплатные профилактические прививки не только в государственных или муниципальных медицинских учреждениях, но и в частных клиниках. Такую поправку внесли в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», который вступил в силу с 1 октября 2021 года.

Как пояснили в ТФОМС Пермского края, новый закон расширил перечень медицинских организаций, где возможно проведение бесплатной иммунопрофилактики. Теперь сделать прививку можно и в частном центре, если он работает в системе обязательного медицинского страхования.

При этом обязанность обеспечивать медицинские организации всех форм собственности иммунобиологическими лекарственными препаратами накладывается на органы исполнительной власти. Так, в части национального календаря прививок – зона ответственности федеральных властей, а в части календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям - региональные.

Календарь прививок включает в себя вакцинацию против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки).

Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусматривает вакцинацию против таких болезней, как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция, сибирская язва, туляремия, холера, чума. Кстати, в этот же календарь входит и прививка против коронавирусной инфекции.

ВАЖНО

Как записаться на прививку?

Узнать, работает ли частная медицинская клиника в системе обязательного медицинского страхования, можно:

- по телефону Горячей линии ТФОМС Пермского края: 8-800-700-05-61 ;

- на сайте ТФОМС ПК www.pkfoms.ru - в страховой компании, которая выдала вам полис; - в самой частной клинике.