Влетели под фуру на иномарке: В ДТП в Пермском крае разбилась мать троих детей со своим знакомым

Смертельная авария произошла ночью 27 ноября, от машины осталось одно железо.

«Помним, любим, скорбим», «Светлая память», - пишут в соцсетях знакомые Инны Ж., многодетной жительницы поселка Менделеево в Пермском крае.

35-летняя женщина разбилась в страшном ДТП ночью 27 ноября, в салоне иномарки вместе с ней находился коллега, 21-летний парень.

Разбившаяся в ДТП женщина за рулем с юных лет. У нее осталось трое детей. Фото: предоставлено знакомыми.

- Авария произошла около 2.30 на трассе Нытва-Кудымкар, - прокомментировали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – По направлению из Нытвы двигался автомобиль Renault Sandero, водитель которого - 35-летняя женщина - по предварительной информации, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. И легковой автомобиль столкнулся с большегрузом Volvo.

Фото с места аварии: ГИБДД.

В результате аварии погибло два человека, сама женщина-водитель и 21-летний пассажир автомобиля Renault.

- У Инны осталось трое детей: две дочки 15 и 12 лет и пятилетний сын, сейчас решается, кто будет их воспитывать дальше, - рассказали «КП» коллеги погибшей женщины. – Возможно, ребят возьмут родители Инны, но они уже воспитывают пятилетнего внука ее брата, разрешат ли им взять еще детей?

Коллеги до сих пор не могут поверить всему, что случилось. Инна с юности была за рулем, даже со школьных лет. Водила хорошо. Работала мастером по погрузке в фирме, которая занимается лесом.

Фото с места аварии: ГИБДД.

- Работа у нас разъездная, поэтому из-за руля она почти не выходила, - говорят знакомые. – Куда они ехали ночью – сказать не можем, в свободное время каждый сам решает, чем ему заниматься. Возможно, поехали в Карагай, отворот на деревню Харичи, где произошла эта авария, километрах в трех от нас.

Погибшая женщина была очень отзывчивая, энергичная, общительная. С ней в салоне находился стропальщик Умиджон Оданбоев, он тоже работал в той же фирме, где трудилась Инна. Он – гражданин Узбекистана. Его повезут хоронить на родину, А Инну – она менделеевская - похоронят в своем поселке.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП, назначены необходимые экспертизы.

Фото с места аварии: ГИБДД.

- За 26 и 27 ноября на территории Пермского края зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий в пяти из которых три человека погибли и четыре получили травмы различной степени тяжести, - напомнили в пресс-службе Пермского краевого Управления ГИБДД. - Смертельные ДТП зарегистрированы на территории Соликамского и Карагайского районов. Причиной автоаварий стал выезд на полосу встречного движения. Госавтоинспекция Пермского края напоминает водителям о строгом соблюдении Правил дорожного движения. С учетом метеорологических условий необходимо выбирать безопасную скорость движения и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения.