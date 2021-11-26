Зачем нужен полис ОМС, что делать, если он потерялся и как поменять страховую компанию

Полис обязательного медицинского страхования – ваш гарант на получение бесплатной медицинской помощи на территории любого региона РФ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полис обязательного медицинского страхования – ваш гарант на получение бесплатной медицинской помощи на территории любого региона Российской Федерации. Он необходим, чтобы прикрепиться к поликлинике по месту жительства и обратиться за помощью в любое лечебное учреждение, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи.

- Это важно не только для пациента, но и для медицинской организации, в которую он обращается, - объясняют специалисты ТФОМС Пермского края. – Бесплатными медицинские услуги являются только для пациентов, а лечебные учреждения получают за них деньги, которые поступают через Фонд обязательного медицинского страхования.

Если полис утерян

Полис ОМС является бессрочным. Раз в год его нужно менять только иностранным гражданам, чтобы подтвердить свое право на ОМС. Однако если вы потеряли или испортили этот документ, нужно оформить новый.

- Полис обязательного медицинского страхования можно получить в страховой медицинской организации, где вы застрахованы, - объясняют в ТФОМС. – Для этого необходимо обратиться в страховую организацию и написать заявление, с собой нужно иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

- А если человек не помнит, в какой страховой медицинской организации он обслуживается?

- Тогда следует обратиться на горячую линию Территориального фонда обязательного медицинского страхования по номеру: 8-800-700-05-61, специалисты фонда посмотрят в базе и сообщат, в какую страховую организацию идти для получения полиса ОМС.

Что делать, если нет прописки

- Можно ли поменять свою страховую компанию?

- Да, это можно делать один раз в год, не позднее 1 ноября. Или чаще, в случае изменения места жительства или прекращения работы предыдущей страховой компании.

- Если человек не проживает в том регионе, где прописан, можно ли получить полис по месту пребывания?

- Вы можете получить полис, даже если вообще не имеете регистрации. По нынешним правилам достаточно указать в заявлении о выдаче полиса фактическое место жительства

- Какие медицинские услуги я могу получить по полису ОМС?

- Ежегодно утверждается территориальная программа государственных гарантий, где прописаны все виды, формы, условия оказания бесплатной медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, средние нормативы объема медицинской помощи, срок и так далее, На сайте нашего фонда размещена вся нормативная документация, ознакомиться может любой желающий.

ВАЖНО

Какую страховую компанию выбрать?

На территории Пермского края на данный момент работает четыре страховые медицинские компании:

- Капитал- Медицинское страхование,

- Ресо-Мед,

- Макс-М,

- Астрамед-МС.

КСТАТИ

Когда оформлять полис ребенку?

Детям, как и взрослым, необходимо иметь полис, чтобы бесплатно получать медицинские услуги. Документ оформляют родители или законные представители ребенка в первый месяц после его рождения.

Для оформления необходимо обратиться в одну из страховых компаний с заявлением. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС свой и ребенка, а также свидетельство о рождении ребенка.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Сайт ТФОМС Пермского края: www.pkfoms.ru

Горячая линия ТФОМС Пермского края: 8-800-700-05-61

Горячая линия Капитал-МС 8 800-100-81-02

Горячая линия Ресо-Мед 8 800 200-92-04

Горячая линия Макс-М 8 (800) 333-60-03

Горячая линия Астрамед-МС 8 (800) 250-79-44