В Перми пройдет «Джаз-лихорадка»

Фото: enter-projects.ru Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Джаз-лихорадка» в этом году состоится в 16-й раз и приурочена к столетию джаза в России. 27 и 28 ноября на сцене Большого зала Филармонии (Куйбышева, 14) фестиваль «Джаз-лихорадка» представит яркие коллективы со всей России.

В первый день, 27 ноября, в субботу пермяки услышат пермских джазистов: концерт-бенд «Alisia Fitcher», Art& Cool, Roman Averin project, оркестр Константина Березина, дуэт Артема Тетерина, трио Валерия Степанова и Пермский джазовый оркестр Евгения Манцирина. Программа этого дня в Большом зале филармонии будет бесплатна для зрителей.

Вечером 27 ноября, в 21:30 на Заводе Шпагина состоится джазовый концерт «Осенний блюз», в Пермь приглашена американская певица Зении Макферсон. Билеты на мероприятие можно купить через кассы.ру. По словам организатора фестиваля Кристины Путиловой, представляющей Центр по реализации проектов в сфере культуры выступление не оставит равнодушным пермяков

- Мы всех жителей Перми и Пермского края приготовили небольшой сюрприз. Впервые в этом году будет выступать великолепная американская артистка, чей голос вообще приравнивают к голосу Уитни Хьюстон. Ждем всех и надеемся, что все получится, будет настолько ярко и интересно, что даже ограничения, которые есть нам никак не испортят и не помешают насладиться атмосферой джаза.

Во второй день фестиваля, 28 ноября в 19:00, в Большом зале филармонии состоится большой фестивальный концерт. Гостями события станут два коллектива: авторский проект Alexander Dovgopoly Project или Александр Довгополый, солист саксофонист знаменитого оркестра Игоря Бутмана. Он сыграет со своим известным квинтетом. Во втором отделении свое творчество представит Большой Джазовый Оркестр Петра Востокова. В составе оркестра почти весь авангард московской джазовой сцены и единомышленники в музыке, выпускники РАМ им. Гнесиных.

Фестиваль будет организован с соблюдением требований Роспотребнадзора — вход по QR-кодам. Событие доступно по Пушкинской карте. Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры Пермского края. Подробности по ссылке: Фестиваль джазовой музыки "Джаз-Лихорадка".