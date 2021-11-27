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Общество26 ноября 2021 22:00

СберБанк - 180 лет наполняем жизнь новыми возможностями

Сбер стал помощником и навигатором для человека, бизнеса и государства
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Сбер

Фото: Сбер

12 ноября Сбербанку исполнилось 180 лет. Сбер стал помощником и навигатором для человека, бизнеса и государства. За десять с небольшим лет Сбербанк совершил одну из крупнейших в мире трансформаций. Внедрив подходы agile для разработки своих продуктов, банк не только с небывалой скоростью отвечает на финансовые запросы своих клиентов, но и помогает решать повседневные проблемы граждан и бизнеса.

О том, как развивается компания, как она меняется внутренне, как меняет пространство, процессы и смыслы вокруг себя и какие цели перед собой ставит рассказал Вице-президент Сбербанка, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин.

Видеоинтервью c Петром Колтыпиным также доступно на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4TzfDXNdcnE

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