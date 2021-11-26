В Прикамье реализуется проект «Учитель 2.0: Перезагрузка»

Фото: АНО «Формируем будущее»

«Учитель 2.0: Перезагрузка» - это проект, направленный на повышение уровня знаний учителей по правильной организации рабочего процесса с применением информационных технологий для обучения в дистанционном формате таких как ZOOM, SKYPE, так и программ и простых советов по использованию платформ, которыми можно пользоваться при очном обучении школьников.

В рамках программы для учителей подготовлена насыщенная программа. Начинаются занятия с темы, касающейся правил организации рабочего места и такие вопросы как правильное расположение компьютера/веб-камеры, подключение/проверка звука, организация света и пр. Настройка аккаунта платформы для видеоконференцсвязи.

Фото: АНО «Формируем будущее»

Учителям рассказывают, как установить платформы, создать аккаунты, настроить безопаснось аккаунта, организовать записи и выгрузить их, администрировать конференции, демонстрировать экран, как планировать конференции.

Внимание уделяют и основным правилам ведения онлайн-урока и, конечно же, правилам удержания внимания в дистанте.

Также участники рассматривают основы работы с интерактивными платформами (в том числе для выгрузки заданий и создания заданий, создание викторин, обратная связь и чаты, выставления отметок) и основы работы с платформами с полезной информацией: например такими как Грамота.ру, Запятание, Культура письменной речи, Полка, Arzamas, ПостНаука, 1968.Digital, Открытый урок и пр.

Завершающей темой встреч становится рассмотрение основ работы с платформами для создания видео и инфографик.

- В 2020 году весь мир столкнулся с необходимостью осваивать новые дистанционные возможности, а режим ограничений внес свои коррективы в жизнь общества, - рассказывает руководитель проекта «Учитель 2.0: Перезагрузка» Динара Некрасова. - Мы были вынуждены экстренно осваивать новое, перестраивать мышление. Не прошла стороной эта ситуации и образовательные учреждения - школам, учителям, детям и их родителям действительно в этот период было не просто. Опыт общения нашей команды с родителями, детьми и самими учителями показал, что не все оказались готовы к уходу в онлайн и к освоению новых технологий. Ознакомление с данными темами, которые раскрываются в проекте, позволит учителям комфортно проводить работу с учениками, как в дистанционном формате, так и при очной форме обучения и получить новые знания по организации работы с применением современных технологий, что несомненно, способствует качеству усвоения материала учащимися. Учителя получат апробированные инструменты, спикер раскроет им полезные лайфхаки и по запросу поможет разобраться более подробно с каждой темой.

Проект «Учитель 2.0: Перезагрузка» реализуется АНО «Формируем будущее» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов и информационной и методической поддержке ПРОО НАСМНОГО и проекта «Крепкая семья» в Пермском крае.