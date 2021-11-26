Список катков в Перми в 2021 году: адреса и режим работы

Зимой в Перми будут работать порядка 70 катков. Фото: архив "КП"

В декабре во всех районах города начнут работу катки на открытом воздухе. Впервые в городе откроется центральный городской каток на набережной Камы. Он расположится на площадке нового амфитеатра. Выход на лед будет бесплатным, также там будет работать прокат коньков. Публикуем список катков в Перми в 2021 году, с адресами и режимом работы в 2021 году.

В Свердловском районе Перми 27 ноября начнет работу каток, на стадионе «Юность». Покататься можно будет по субботам и воскресеньям с 14.00 до 21.00 вход с QR-кодом. Еще один каток будут открыт на улице Нейвинская, 14.

В Мотовилихинском районе в декабре откроются придомовые хоккейные коробки: улица Пушкарская, 100, улица Степана Разина 34/4. Еще один бесплатный каток будет работать возле УДС «Молот» по адресу: улица Лебедева, 13, также на улице Гашкова, 27б, Тургенева, 39, на них ежегодно проводятся тренировки ДЮЦ им. Соломина по хоккею для детей, а в свободное время они работают как площадки для свободного катания.

В Кировском районе катки будут расположены на улицах Мензелинская, 12, Агрономическая, 23, Ласьвинская, 1, на территории ТСЖ по улице Маршала Рыбалко, 99в, улица Автозаводская, 31, на улице Богдана Хмельницкого, 11/2, на улице Адмирала Ушакова, 55/1, а также будет работать каток на стадионе «Авангард» (улица Светлогорская,14). По всем этим адресам доступ на каток бесплатный, платный каток будет на улице Маршала Рыбалко, 106.

В Дзержинском районе адреса катков такие: улица Маяковского, 33, улица Подлесная, 28, 37, улица Костычева, 33, улица Мильчакова, 22, 34, проспект Парковый, 25в, улица Пожарского,11, улица Василия Каменских, 3, выход на лед здесь бесплатный. На стадионе «Локомотив», (улица Боровая, 32) и на улице Докучаева, 21 выход на лед платный.

В Индустриальном районе Перми катки откроются по адресам: улица Геологов, 1 (хоккейная площадка на придомовой территории), улица Качалова, 15 (спортивная площадка Пермского городского хоккейного центра), улица Архитектора Свиязева, 17 (территория лицея №3), улица Советской Армии, 37 (хоккейная площадка на придомовой территории), шоссе Космонавтов, 158а (спорткомплекс им. Сухарева), улица Танкистов, 56 (территория лицея №4), улица Кавалерийская, 3а (спортивная площадка школы армейского рукопашного боя). Катки начнут работать с середины декабря.

В Орджоникидзевском районе откроются 7 катков: стадион «Гайва» (улица Карбышева,52), «Молния» (улица Волховская, 26), хоккейная коробка на улице Корсуньской, 20 и улице Карбышева, 52, у школы №79 по улице Томской, 30. Кроме этого зальют каток около детско-юношеского центра «Фаворит» на улице Репина, 69.

В поселке Новые Ляды будет каток между жилым домом по улице Островского, 85 и торговым центром «Ляды» по улице Островского, 87. Он откроется 3 декабря, вход бесплатный. Также каток будет на улице 40-летия Победы, 9, выход платный.

Всего в 2021 году в Перми откроются 70 катков.