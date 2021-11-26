Побывать в новогодней сказке: Главный Дед Мороз России приедет в Пермь

Передвижная резиденция Деда Мороза – это специальный празднично оформленный поезд. Фото сайт РЖД.

12 декабря в Пермь приедет Главный Дед Мороз России. В свое большое путешествие по стране он отправится на специальном поезде и за 40 дней проедет через 36 городов России. В этом списке и Пермь, куда он приедет 12 декабря.

- Я проеду больше 13 тысяч километров, чтобы жители России почувствовали приближение Нового года. В каждый город мы привезем праздник и хорошее настроение, анимационную программу, игры, танцы и поздравления. Все желающие могут прийти на встречу со мной и побывать в новогодней сказке, – пригласил Всероссийский Дед Мороз.

Поезд Дедушки Мороза приедет на вокзал утром и будет стоять почти весь день. В это время здесь будут проходить праздничные мероприятия, посетителей ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие: встретить состав и сфотографироваться.

А тем, кто приобретет билеты, посчастливиться побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом.

- Передвижная резиденция Деда Мороза – это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана, - рассказали в РЖД. - Тем, кто хочет посетить передвижную резиденцию, пройти особый новогодний квест и получить специальные подарки от Деда Мороза, нужно не забыть заранее купить билеты.

В каждом городе, где поезд сделает остановку, дети и их родители смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок из рук зимнего волшебника.

В вагоне-лавке будут представлены сувениры и сладости Русского Севера, а в вагоне-ресторане – работать кухня, где повара приготовят уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза.

ВАЖНО

Праздничная программа на привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия поезда. Для входа на вокзал для участия в мероприятии лицам старше 18 лет необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданный не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия, или QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

Для посещения передвижной резиденции рекомендуется прибыть за 20 минут до начала программы в поезде. Время прибытия Поезда Деда Мороза на вокзал отличается от времени посещения передвижной резиденции (время посещения резиденции указано в билете). Для детей от 6 до 13 лет включительно посещение передвижной резиденции предусмотрено без сопровождения взрослых, для детей от 3 до 5 лет включительно – посещение мероприятия в сопровождении взрослого по специальному билету.

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