Пермяки снова могут стать новогодними волшебниками для ребят из детских домов

Письма за воспитанников детских домов-интернатов чаще пишут сотрудники с учетом реальных потребностей детей. Фото: благотворительный фонд «Дедморозим».

- Я очень люблю тебя, Дедушка Мороз, не болей и приезжай к нам в гости на праздник, - пишут в своих новогодних посланиях воспитанники детских домов из Пермского края.

Традиционная акция, любимая многими пермяками, стартовала. Благотворительный фонд «Дедморозим» начал публиковать на своем сайте письма от тяжелобольных ребятишек, оставшихся без родителей. Любой пермяк может выбрать и исполнить одно из самых заветных желаний этих ребят.

Нужно просто написать в комментариях к выбранному письму, что именно вы станете добрым волшебником для конкретного ребенка. А потом найти подарок, оформить его, и накануне Нового года принести в офис фонда.

Несмотря на то, что чаще всего пишут новогодние послания Дедушке Морозу за своих воспитанников сотрудники домов-интернатов, читать детские мечты очень трогательно. Ребята очень ждут праздника, верят в силу волшебства и надеются, что их мечты исполнятся.

В подарок на самый волшебный праздник детки из детских домов будут рады машинкам, куклам, музыкальным колонкам, книгам со сказками, конструктору, инструментам, планшету и даже тостеру.

Кстати, в Рудничном детском доме-интернате в блоке Милосердия проживает более 80 детей. С любым подарком для этих детей можно передать средства гигиены и ухода: детские подгузники размеров 4-6, взрослые подгузники размер XS-S, одноразовые пеленки, влажные салфетки, ватные диски, ватные палочки, очищающую пену Menalind, гипоаллергенные шампуни, детские крема и гели для подмывания.

Выбрать и исполнить мечту для ребенка из детского дома можно здесь.