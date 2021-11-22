Коронавирус в Перми, последние новости на 23 ноября 2021 года: на неделе будут работать восемь пунктов вакцинации

В Пермском крае за сутки коронавирусной инфекцией заболели 693 человека.

В Пермском крае за сутки коронавирусной инфекцией заболели 693 человека. Заболеваемость в регионе постепенно снижается. На 22 ноября в ковидных стационарах находятся 363 пациента. Из них 142 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 640 человек, за сутки инфекция стала причиной смерти 30 жителей региона.

В Минздраве рассказали, что в регион поступило 238 млн рублей для лечения больных коронавирусной инфекцией на дому. Всего с 2020 года на эти цели было потрачено более 845 тысяч рублей. Закуплены противовирусные, антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты.

Лекарства привозят на дом выездные бригады, которые приезжают к больным с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. Также лекарства могут доставлять волонтеры.

Фото: Оперштаб.

За минувшую неделею прививку от коронавирусной инфекции первым компонентом сделали 54 тысячи человек, еще более 42 тысяч закончили курс вакцинации. Такие данные приводит Минздрав региона.

На утро 22 ноября в Прикамье первым компонентом привиты 1,09 млн жителей. Из них 753,7 тысячи завершили курс вакцинации.

В Перми на этой неделе будет работать 8 пунктов вакцинации. Сделать прививку в них можно от коронавирусной инфекции и гриппа. В одном из пунктов есть вакцина от пневмококковой инфекции. Адреса пунктов опубликовал Минздрав региона. Перед вакцинацией врач проведет осмотр, не забудьте взять с собой паспорт и СНИЛС. Их адреса можно найти тут.