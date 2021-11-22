Убил, потому что любил: Что сейчас с 25-летним мужчиной, который расчленил молодую пермячку

Вскоре подозреваемого отправят в Екатеринбург, где он будет проходить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 22 ноября, суд продлил арест для 25-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве 21-летней пермячки. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».

- Вскоре ему проведут амбулаторную экспертизу, после которой молодого человека направят в Екатеринбург, где в условиях стационара он будет проходить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Обвиняемый вполне вменяем, ведет себя адекватно. Поясняет, что совершил убийство, потому что очень любил девушку, - цитирует издание слова источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, 22 августа в Свердловском районе Перми пропала 21-летняя Ангелина. Спустя трое суток девушку обнаружили мертвой в одной из квартир в Кировском районе. Она была жестоко убита, ее тело расчленили, уложили в пакеты и спрятали в холодильник. В скором времени полицейские задержали подозреваемого - бывшего молодого человека Ангелины. На допросе он признался в убийстве, а мотивом преступления назвал неразделенную любовь. В тот день Ангелина приехала к нему домой, и молодой человек просил ее вновь начать отношения, но девушка отказала. По словам источника «КП», у подозреваемого есть психические заболевания и ранее он неоднократно наблюдался в спецучреждении.

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