Жителям Прикамья рассказали, куда жаловаться на снег во дворах

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это просто кошмар какой-то, у нас во дворе в снежных заносах буксуют все – от мамочек с колясками до внедорожников! – возмущаются пользователи соцсетей. - И куда смотрят те, кому положено?

А в самом деле - кто несет ответственность за то, чтобы после снегопадов наши дворы вовремя освобождались от снежных и ледяных торосов? И какие кары грозят тем, кто пренебрегает своими обязанностями?

В краевом министерстве ЖКХ напомнили управляющим компаниям и ТСЖ о необходимости своевременной уборки придомовой территории от снега и наледи, а также очистки крыш домов от снега. - Предлагаем обеспечить беспрепятственный проезд по внутриквартальным и внутридомовым проездам транспорта, в том числе служб экстренного реагирования, - потребовали в министерстве. - Во дворах многоквартирных домов необходимо посыпать при обледенении тротуары песчано-солевой смесью. Собственникам помещений при наличии самовольно установленных козырьков балконов не следует допускать образования на них снега и наледи, они несут ответственность за их сход.

Как могут наказать?

Для ТСЖ, ЖСК и обслуживающих организаций за нарушение содержания придомовых территорий положен штраф: на должностных лиц в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей.

Подрядным организациям грозит наказание: должностным лицам – штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, на юридическим лицам – штраф от 250 до 300 тысяч рублей.

Куда пожаловаться?

- Если уборка снега и льда во дворе не проводится или делается некачественно, нужно обращаться в управляющую организацию, - объясняют в министерстве ЖКХ. - Если обращение игнорируется, можно обратиться в ИГЖН Пермского края. Если же земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, не входит в состав общего имущества, ответственность за его содержание несет орган местного самоуправления. В случае несвоевременной уборки такой территории необходимо обращаться в администрацию района.

Обратиться в ИГЖН ПК можно так: - в письменной форме по почте (адрес: г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10а) - через ГИС ЖКХ, перейдя по ссылке www.dom.gosuslugi.ru - в электронной форме посредством «Интернет-приемной Пермского края» с использованием обязательной авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации ЕСИА, Обращения, направленные без использования авторизации, не являются основанием для плановой проверки.