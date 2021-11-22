На Бахаревке появится улица Александра Пьянкова

Звание Героя Советского Союза Александру Пьянкову было присвоено за бои на Халхин-Голе

Новая улица в строящемся микрорайоне Бахаревка Свердловского района Перми получила имя Героя Советского Союза Александра Пьянкова. Это решение было принято на заседании общественного совета по топонимике.

Вуз окончил в 52 года

Александр Пьянков родился в Добрянке. После ФЗУ он поступил на физический факультет Пермского государственного университета и одновременно занимался в Пермском аэроклубе. Окончить вуз ему не удалось – по комсомольскому призыву Пьянкова отправили в военную летную школу.

Он участвовал в боях на Халхин-Голе, был летчиком - командиром авиационной дивизии. Совершил 101 боевой вылет, в 16 воздушных боях сбил четыре вражеских самолета, нанес большой урон противнику в живой силе и технике. В1939 году Александру Пьянкову – третьему по счету из пермяков - было присвоено звание Героя Советского Союза.

В первые месяцы Великой Отечественной войны Александр Пьянков воевал на юго-западном направлении, в Крыму. В октябре 1941 года он был тяжело ранен в воздушном бою над Перекопом. Больше года находился в госпиталях на излечении. Но все же вернулся в строй, правда, в качестве летчика-инспектора. После войны гвардии полковник Пьянков окончил Военно-воздушную академию и академию Генерального штаба.

В копилке его наград - два ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медали и монгольский орден «За воинскую доблесть».

- Выйдя в отставку в 1960 году, Александр Пьянков решил исполнить мечту своей юности, - рассказали в администрации Добрянского городского округа.- Он поступил на вечернее отделение физического факультета Московского университета и успешно окончил его в 52-летнем возрасте. За время работы в институте теоретической и экспериментальной физики Александр Петрович выпустил ряд научных трудов

Пять прославленных земляков

Весной этого года еще пяти улицам Бахаревки были присвоены имена наших прославленных земляков. Две из них были названы в честь героев Великой Отечественной войны - Василия Полыгалова и Евгения Ежова. Оба они – так же, как и Александр Пьянков, - занимались в пермском аэроклубе. Но если Евгений Ежов стал летчиком и за время Великой Отечественной совершил 209 боевых вылетов, то Василий Полыгалов из военной летной школы был отчислен по состоянию здоровья. И в 1940 году он поступил в Ленинградское артиллерийское училище. На Ленинградском фронте курсант Полыгалов и принял боевое крещение. А звание Героя Советского Союза пермяку было присвоено в 1944 году за отличие в ходе Свирско-Петрозаводской операции. Тогда рота Полыгалова несколько часов удерживала, отразив восемь атак противника.

Летчик-штурмовик Евгений Ежов воевал на Южном, Северо-Кавказском, 2-м Белорусском и других фронтах, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии. Звание Героя Советского Союза Евгений Ежов получил в 1944 году. Как отмечено в наградном листе - «За неоднократно проявленный героизм и мужество в бою».

Еще две улицы на Бахаревке получили имена в честь ученых-медиков - профессора Селезневой и профессора Ясницкого. Валентина Селезнева долгое время заведовала кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения мединститута в Перми, а Петр Ясницкий был главным терапевтом Пермской области. В годы Великой Отечественной войны он работал главным терапевтом эвакогоспиталя №1712. Его труды отмечены орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, Знаком Почета и медалями.

Пятая улица носит имя героя чеченской войны. Юрий Ляшков родился в городе Жмеринка на Украине. Когда Юре было пять лет, его семья переехала в Пермский край. После окончания училища он работал помощником машиниста тепловоза. Собирался стать машинистом.

Но в 1999 году Юрий был призван в армию. Служить попал в 6-ю роту 104-го полка Псковской воздушно-десантной дивизии. Вместе с ней отправился в Чечню. В феврале 2000 года участвовал в нескольких боях с боевиками. 29 февраля Юрий Ляшков в составе 6-й роты в районе Аргунского ущелья принял бой с превосходящим противником. В течение нескольких часов младший сержант Ляшков вел огонь по врагу. Но во время одной из атак боевиков был убит. За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований, Юрий Ляшков был посмертно награжден Орденом Мужества.