«Ростелеком» внедряет на предприятиях умные телеком-решения

Фото: Ростелеком

Цифровизация компаний позволяет руководству предприятия принимать более информированные решения, обновлять производственные процессы, обеспечивать безопасность в компании, а также оперативно получать информацию и анализировать ее для создания новых бизнес-возможностей.

«Ростелеком» предлагает пул цифровых решений для бизнеса крупного и среднего формата, которые помогают предприятиям успешно цифровизировать производства.

В частности, «Ростелеком» обеспечивает внедрение на предприятиях «умного» программного обеспечения, частных беспроводных сетей РLTE, а также «умных» касок, браслетов и других интернет-вещей.

Сервис PLTE или частная выделенная беспроводная связь позволяет: организовать профессиональную видеосвязь, онлайн-передачу данных телеметрии и видео,Что такое PLTE?

При помощи этого сервиса можно организовать полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени.

Решение используется для организации работы беспилотного транспорта в портах и аэропортах, для экомониторинга месторождений с помощью передачи данных с датчиков, для создания виртуальной среды для управления процессами на производстве, для конвергенции решение серии «Цифровой рабочий» на единой платформе.

Что такое «умная» каска?

Обычная каска защищает работника предприятия от случайного удара. А «Умная каска» позволяет предприятию автоматизировать контроль трудовой дисциплины и повысить уровень безопасности благодаря данным о местонахождении и уровне активности каждого сотрудника, а также оперативно реагировать на внештатные ситуации при получении оповещений о подозрениях на происшествие. Она способна сообщить диспетчеру о том, не находится ли человек в опасной зоне, не упал ли он, не потерял сознание, а следовательно, не нужно ли вызвать ему помощь.

- В «Умную каску» встроен специальный датчик, который может за несколько секунд показать, что происходит с человеком, где он находится в данный момент, а также с ним можно вести общение по видеосвязи, - рассказала директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Александра Лещева.

Также «Ростелеком» предлагает производствам «Умный браслет», позволяющий снимать показания о состоянии здоровья сотрудника, «Умный планшет», предназначенный для автоматизации деятельности крабочих, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт оборудования, «Умное программное обеспечение», используемое для защиты смартфонов, планшетов и ноутбуков сотрудников организаций, которым необходим защищенный удаленный доступ к информационным ресурсам.

Все эти цифровые решения, объединенные на платформе «Цифровой рабочий», компания «Ростелеком» может предоставлять по принципу одного окна, обеспечивая заказчика как инфраструктурой, так и ресурсами для хранения и обработки данных.

Фото: Ростелеком

- «Ростелеком» считается одним из лидеров цифровизации в стране как по набору предоставляемых услуг, так по и выбранной стратегии – ее можно назвать Партнерство, - отметил директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников. – В частности, у компании есть перспективный набор цифровых решений, позволяющий решать задачи на предприятиях с большим географическим распылением производств.

Еще одна важная задача, которую помогает решить цифровизация, - кибербезопасность. Для многих предприятий информационная безопасность – непрофильный бизнес, и квалификация штатных сотрудников не всегда позволяет выстроить хорошую киберзащиту, что делает предприятие уязвимым для хакерских атак, поэтому передача информационной безопасности на аутсорсинг - вполне логичный вариант.

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