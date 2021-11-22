Погода в Перми на 10 дней: Начало зимы ожидается теплым и снежным

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ну, вот и приближается конец осени. Чего нам ждать от погодки? Чем нас порадует зима? Какой предлагают метеорологи прогноз погоды в Перми и Пермском крае на 10 дней, с 23 ноября по 2 декабря 2021 года?

Синоптики объясняют, что на рубеже двух времен года у нас случается всякое: бывают даже декабрьские дожди, но не редкость и крепкие морозы.

- На этой неделе мы будем наслаждаться ровной, по-зимнему прохладной погодой без особых оттепелей и стужи, что бывает у нас не часто в этот период года, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – Не предвидится также никаких транспортных коллапсов из-за обильных снегопадов.

Столбик термометра до середины недели будет равномерно опускаться. Во вторник днем он будет держаться в пределах от -6 до -8, в среду – от -8 до -9, в четверг дневная температура воздуха может понизиться до -12 градусов.

Правда, в пятницу мы будем наблюдать резкое потепление – днем температура может ненадолго стать даже плюсовой. Но затем воздух начнет остывать, и температура опустится до -5 градусов в воскресенье днем. Небольшие кратковременные снегопады возможны разве что во вторник, среду и пятницу.

Достаточно теплым и снежным, по мнению синоптика, обещает быть начало зимы.

- Но при этом какого-то мощного выноса тепла с затяжными оттепелями, какие отмечались в 2019 году, пока не просматривается, - отмечает Андрей Шихов. - Хотя если «раскрутится» западный перенос тепла, который будем наблюдать в конце этой недели, может быть и такой погодный сценарий.