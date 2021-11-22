В Перми за гибель женщины от падения строительных лесов осудили рабочего

Одна пермячка пострадала, еще одна погибла, после падения конструкции. Фото: архив "КП"

В Перми рабочего строительной организации признали виновным в гибели 70-летней пермячки. Женщина скончалась от травм, оказавшись погребенной под строительным навесом в январе этого года.

Напомним, навес пешеходного перехода построили чтобы обезопасить прохожих, ожидая капремонта дома напротив сада имени Горького, но рухнул на двух проходивших по нему женщин.

Спасатели МЧС извлекли из-под завала возле пятиэтажки на улице Краснова, 25 двух пострадавших – молодую женщину и 70-летнюю пенсионерку. Обеих на «скорой» увезли в больницу, но пожилая женщина, не приходя в сознание, скончалась в реанимации.

После трагического случая следователи возбудили уголовное дело на рабочего строительной организации по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Прокуратура Пермского края сообщает, что он был ответственным лицом, с которым заключен договор на ремонт кровли дома, не обеспечил контроль за исполнением подчиненными требований проектной и рабочей документации, а также положений ГОСТ, при возведении защитной деревянной конструкции над тротуаром дома по ул. Краснова, 25.

Из-за отсутствия затяжек (поручней) по верхнему и нижнему уровню стоек, а также диагональных подкосов-связей, придающих дополнительную устойчивость и жесткость конструкции, произошло обрушение защитного ограждения.

- Суд приговорил виновного к 2 годам ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ в сфере строительства, сроком на 2 года 6 месяцев, - сообщает пермская прокуратура. - Исковые требования потерпевших удовлетворены, компенсация морального вреда взыскана с его работодателя - индивидуального предпринимателя.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Сложился, как карточный домик»: подробности ЧП в Перми, где три женщины пострадали от рухнувшего забора

Деревянное ограждение рухнуло под тяжестью снега (Подробнее...)