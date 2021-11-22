Горнолыжные комплексы Пермского края: куда можно отправиться на выходные или в каникулы

Фото: ГК "Губаха"

В последние годы горнолыжный спорт становится все более популярным. Не зря на территории Пермского края действует 21 горнолыжный комплекс, куда можно отправиться на выходные или в каникулы. Большинство из них собирается открывать сезон 4 - 5 декабря. Рассказываем о самых популярных из них.

«Губаха»

В «Губахе» сейчас идет подготовка к открытию склонов - снежные пушки работают без выходных. 1 декабря состоится техническое открытие, официальное - 4 декабря. Это самый крупный горнолыжный курорт Прикамья. Там 18 трасс разного уровня сложности. Для тех, кто решил впервые подняться в горы, есть учебный склон. Поблизости разместилась и зона ожидания для родителей, где можно будет в тепле попить кофе или подышать свежим воздухом на большой открытой веранде с лежаками, пока ребенок занимается с инструктором.

Подняться на вершину можно на кресельной канатной дороге или бугельных подъемниках. Кроме того, в «Губахе» есть трамплин для любителей фристайла.

Кстати, в сентябре 2021 года на всероссийской выставке «Спорт. Туризм. Бизнес», «Губаха» победила в номинации «Самый выгодный российский курорт».

Как добраться: ежедневно до горнолыжного комплекса «Губаха» из Перми ходит специальный автобус. Утром он отправляется в 6.10, делая 4 остановки в разных районах города. Вечером возвращается из Губахи в 18.00. Стоимость билета в обе стороны в один день – 700 рублей, в разные дни – 1000 рублей.

По выходным и праздничным дням запускается «Горнолыжный экспресс». Поезд отправляется в 7.00 со станции Пермь I. От станции Углеуральская до горнолыжного курорта пассажиров довозит автобус. В обратный путь автобус собирает горнолыжников в 17.50. Стоимость билета в обе стороны - 690 рублей.

Цены: разовый подъем: 150 рублей, подъемник на 3 часа: 800 -900 рублей, абонемент на день: 1100 – 1500 рублей.

«Такман»

Фото: ГК "Такман"

Горнолыжный комплекс находится недалеко от Чусового. Здесь 16 трасс различных уровней сложности, есть трассы для фрирайда. В 2022 году на «Такмане» собираются открыть две новых трассы. А еще здесь можно покататься на «ватрушках» по одной из крупнейших в России трасс сноутюбинга или на снегоходах.

На территории ГК «Такман» располагается гостиничный комплекс из 5 гостиниц, вместимостью 215 человек. Так что можно остаться и на несколько дней. Открытие сезона – 4 декабря.

Как добраться: на автобусе от ЦУМа, Цирка или площади Восстания. Стоимость проезда на один день – 550 рублей, на два дня – 800 рублей. Также можно доехать на междугороднем автобусе или электричке от Перми до Чусового, затем взять такси до горнолыжного курорта. Расстояние – 5 километров.

Цены: Ски-пасс на весь день: 550-650 рублей, прокат горнолыжного оборудования на день - 600 рублей.

«Иван-гора»

Фото: ГК "Иван-гора"

«Иван-гора» находится на самой высокой точке Пермского края, высота горы над уровнем моря составляет 323 метра, Комплекс расположен всего в 25 километрах от центра Перми. Поэтому туда можно отправиться кататься после завершения рабочего дня. Здесь пять горнолыжных трасс, есть горка для сноутюбинга и трасса для беговых лыж.

Как добраться: Из Перми по Гамовскому тракту доехать до села Гамово, там повернуть по указателям и ехать около 5 километров до входа в горнолыжный комплекс.

Цены: подъемник 250 - 350 рублей за час и 750 – 1050 рублей за день.

«Жебреи»

Общая протяженность трасс на «Жебреях» составляет 5000 метров. Шесть трасс с искусственным оснежением. На горнолыжном комплексе две бугельные буксировочные канатные дороги. Подъемники оборудованы электронной контрольно-пропускной системой.

Протяженность трассы сноуборд-парка составляет 300 метров. На ней расположены два трамплина, рейлы различной формы. На трамплинах с транзитом 7 и 9 метров сноубордисты и горнолыжники могут отрабатывать технику правильного приземления

Как добраться? На автомобиле через деревни Голый мыс, Быковка до указателя «Горнолыжный комплекс «Жебреи», затем налево до въезда в комплекс.

Цены: на подъемнике 1 подъем 110 рублей, 10 подъемов – 1000 рублей, прокат горнолыжного или сноубордического комплекта 400 рублей в час.

«Полазна»

Сноупарк оборудован детским склоном, учебными трассами для лыжников и сноубордистов, трассами средней сложности протяженностью до 400 метров. Трассы обслуживает тарелочный подъемник и «беби-лифт». Отдельное место отведено для прыжков с небольшого трамплина для новичков и фигур для более продвинутых райдеров. В сноупарке предусмотрено вечернее катание, все трассы освещены.

Трасса для сноутюбинга оснащена подъемниками. Она достаточна широкая, чтобы по ней одновременно могли скатываться много людей.

Цены: ски-пасс в сноупарке за час 250-300 рублей, за день 600-800 рублей, прокат «ватрушек» - 300-400 рублей в час.

Как добраться? На машине нужно ехать по магистральной трассе «Пермь-Березники», повернуть на Полазну. После следует проехать сквозь Полазну по направлению к Добрянке, проехать деревню Константиновка и завернуть налево у магистрального баннера с рекламой Центра активного отдыха «Полазна». Либо добраться на автобусе «Пермь-Полазна» или «Пермь – Добрянка» до поселка Полазна, после чего сесть на местный автобус с автостанции п. Полазна – ЦАО «Полазна» ( конечная). Автобус отправляется в 9, 12, 14, 17 часов.

Горнолыжный комплекс «Гора»

«Гора» находится в 30 км от Перми, возле деревни Глушата. Работают три трассы разного уровня: для начинающих, для опытных лыжников и для экстремалов. Протяженность трасс 1 700 метров. 2-местный бугельный подъемник. Есть трасса для беговых лыж. Рядом со склоном расположены гостевые домики.

Как добраться? На автобусе от рынка доехать до Заозерья, откуда около пяти километров до деревни Глушата. На автомобиле ехать через Гайву, повернуть на на Ильинский. Двигаться около 10 километров до поворота направо на Хохловку, Скобелевку. После поворота ехать до указателя на Глушата.

Цены: ски-пасс 600-720 рублей в сутки.