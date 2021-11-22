В Перми с 22 по 28 ноября будут работать 8 пунктов вакцинации

В Перми будет работать 8 пунктов вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми на этой неделе будет работать 8 пунктов вакцинации. Сделать прививку в них можно от коронавирусной инфекции и гриппа. В одном из пунктов есть вакцина от пневмококковой инфекции. Адреса пунктов опубликовал Минздрав региона. Перед вакцинацией врач проведет осмотр, не забудьте взять с собой паспорт и СНИЛС.

ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 22-28 ноября с 12.00 до 18.00.

«Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, (1-й этаж): 22-26 ноября с 11.00 до 17.00; 27-28 ноября с 10.00 до 18.00.

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 23-28 ноября с 11.00 до 17.00;

МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9: 22-26 ноября с 11.00 до 17.00.

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж): 22-26 ноября с 14.00 до 20.00; 27-28 ноября с 12.00 до 18.00.

Сбербанк, Бульвар Гагарина, 65а (2-й этаж): 22-26 ноября с 10.00 до 15.00.

Медпункт Спротхолла, Проспект Парковый, 58а: 23 и 25 ноября с 10.00 до 12.00.

ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 217): 22-26 ноября с 11.00 до 17.00.